Dragić: Kriza v reprezentanci? Vzrok ni le en. Mislim pa, da morajo nosilci dati več od sebe

Ljubljančan je nameraval vzeti s seboj na zabavo soigralcaJimmyja Butlerja, vendar le če bi bilo to prej. Če bi bila naslednja tekma proti Brooklynu kakšen dan kasneje, bi šel z veseljem, tako pa ni šlo. Nekdanji vodja slovenske reprezentance Dragić meni, da je edina logična poteza to, da bo novi vodja v slovenskem kolektivu sedaj Dončić. "Ima avtoriteto in včasih bo moral povzdigniti glas na kakšne igralce, kar bodo morali razumeti, da ni osebno, ampak gre za dobro ekipe. Verjamem, da ni vse odvisno od ene osebe, od trenerja ali igralca," je dejal Dragić, ki vidi več vzrokov za slabšo igro reprezentance v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo. "Vzrokov je veliko. Lahko se vedno jezimo na Fibo, da so spremenili kvalifikacije, ampak so vse ekipe na istem. Vprašati se je treba, kateri igralci so glavni, ki morajo biti voditelji, pa tudi trenersko delo mora delovati učinkovito s temi igralci. Kolikor sem videl, je energija prisotna, ampak še vedno mislim, da morajo ti vodilni igralci nekako nadgraditi svojo igro in pokazati več, ker se to od njih pričakuje. Res pa je, da težko razpravljam, ker nisem poleg ekipe, in ne vem, kaj dogaja v garderobi," je dejal Dragić.