Miami brez Dragića v Chicagu prekinil niz porazov

Najboljša strelca Miamija ob zmagi proti Chicagu sta bila Josh Richardson, 12 od svojih 27 točk je zadel v zadnji četrtini, in Hassan Whiteside z dvojnim dvojčkom (18 točkami in 10 skoki), Dwyane Wade pa jih je ob povratku domov dodal 10. Pri domačih sta bila najboljša Justin Holiday s 27 točkami in 13 skoki, Zach LaVine je dodal 24 točk. Goran Dragić zaradi težav s kolenom ne igra na zadnjih tekmah in bo izpustil vsaj še naslednjo, saj ni odpotoval z moštvom na turnejo, ki vročico po Chicagu pelje v Toronto.

Niz porazov so prekinili tudi košarkarji aktualnih prvakov lige NBA, Golden State Warriorsov. S 125:97 so premagali Portland,razpoložena sta bila Kevin Durant (32) in Klay Thompson (31 točk).

Miami bo na naslednji tekmi v noči na ponedeljek igral v Torontu, Dallas Mavericks Luke Dončiča bo v noči na nedeljo gostil Boston Celtics.