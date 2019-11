Dragić z mislimi že v Staples Centru: Igrati proti LeBronu je vselej velik izziv

Potem ko pred začetkom sezone analitiki in poznavalci razmerij moči v najmočnejši košarkarski ligi na svetu četi trenerjaErika Spoelstre niso pripisovali večjih možnosti v boju za vidnejša mesta v vzhodni konferenci, so Goran Dragić in druščina odgovorili s silovitim vstopom v tekmovalno obdobje 2019/20.



Morda bo zvenelo preveč subjektivno, a upamo si trditi, da je prav nekdanji kapetan slovenske košarkarske izbrane vrste ob trenutno najboljšem strelcu moštva s FlorideJimmyju Butlerju glavna gonilna sila 'vročice'. Ta je v noči na petek gostovala v Arizoni pri nekdanjem delodajalcu 33-letnega Ljubljančana Phoenixu, ki predvsem v zadnjih 12 minutah tekme ni bil dorasel tekmec razpoloženemu Miamiju, ki je na krilih omenjenega tandema Butler (34 točk) - G. Dragić (25 točk) dosegel svojo šesto zmago v sezoni. Torej, šest zmag (Memphis, dvakrat Atlanta, Houston, Milwaukee in Phoenix) ob le dveh porazih (Denver in Minnesota v gosteh) je izkupiček nad pričakovanji, čeprav se v taboru Miamija še kako dobro zavedajo, da je to šele začetek sezone.