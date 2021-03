Dragić blestel ob zmagi Baskonie, Šiškov Bayern poražen

Košarkarji so danes odigrali večino tekem 32. kroga v evroligi. Nastopila sta kluba dveh slovenskih košarkarjev. Baskonia Zorana Dragića, ki je dosegel 22 točk, je gostovala pri Panathinaikosu in zmagala prepričljivo s 97:82, Bayern München Žana Marka Šiška pa je gostil Fenerbahče Istanbul in izgubil z 68:77.

icon-link Statistika Zorana Dragića. FOTO: Sofascore.com Baski so prepričljivo dobili tekmo v Atenah, med najboljšimi pa je bil tudi Zoran Dragić. Na koncu je v dobrih 21 minutah dosegel 22 točk, trikrat je zadel trojko, dodal pa še po en skok in ukradeno žogo. Podobno učinkovita sta bila še soigralca Achille Polonara (22) in Rokas Giedraitis(25 točk). Bayern pa je moral priznati premoč Fenerbahčeju, doživel je 13. poraz v sezoni, a kljub temu ostaja pri vrhu lestvice. Žan Mark Šiško je igral 20 minut in osmim točkam dodal še sedem podaj in en skok. V preostalih današnjih tekmah je vodilna Barcelona po podaljšku izgubila z Maccabijem s 94:99. CSKA Moskva je ugnala Zenit St. Peterburg s 86:74, Anadolu Efes pa Real Madrid s 108:83, Crvena zvezda je izgubila z Milanom z 72:93, Žalgiris Kaunas pa je premagal Albo s 96:86. V sredo bosta še dve tekmi, tudi obračun med Valencio Klemna Prepeliča in Olympiacosom. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke