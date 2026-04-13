Dragić bo gostil Antetokounmpa in Kopitarja

Goran Dragić je vse od košarkarske upokojitve potiho razmišljal o tem, da bi se lahko lotil večjega projekta. Ker družina je in ostaja na prvem mestu, je svojo strast do košarke združil s svojim domom ter tako še bolj povezal stvari, ki jih ima najraje. Zato je po zaključku kariere poiskal način, kako z igro ostati povezan tudi izven parketa.

Snemanje ene od epizod osebni arhiv



V podkastu bo nekdanji zvezdnik Miami Heat osrednji gostitelj in voditelj. Sogostitelja podkasta sta njegova prijatelja Santi Echavarria, vodja kampov in spremljevalnega programa pri Miami Heat, ter podjetnik in športnik, Emilio Pineda. Trojica je sama opravila raziskave, osmislila scenografijo, sestavila studio, postavila kamere, mikrofone ter vso potrebno tehniko.

Kot je izpostavil Dragić, so se soočili z mnogimi začetniškimi izzivi. "Sprva niso delovali mikrofoni, sledile so težave s pozicijami kamer in lučmi, sencami in še marsičem."

Izdelava studia osebni arhiv



A na koncu so uspeli, Gogi pa je v sebi ponovno začutil energijo, željo in strast po novem ustvarjanju. "No, rezerv je še veliko. In zavedam se, da se moramo naučiti še marsičesa. A pripravljeni smo garati za uspeh. Kot nekoč na igrišču tudi zdaj, v novi vlogi. Čas pa bo pokazal, ali bomo dovolj dobri. V vsakem primeru pa bomo uživali."

Do ideje za podkast je trojica Gogi - Santi - Emilio prišla na enem od Goranovih piknikov v domači hiši v Miamiju. Pogovori, ki so se sprva odvijali za šalo, med prijatelji – o športu, karieri, pritiskih, uspehih in življenju izven parketa – so hitro dobili širši potencial.

Emilio (desno), Santi (sredina) in Gogi osebni arhiv



"Santija poznam že dolgo časa, je vodja spremljevalnega programa pri Miami Heat. On je tisti, ki ga vidiš na parketu z mikrofonom, je komunikativen, zabaven in se spozna na šport. Res imava super kemijo. Emilia sem spoznal preko Santija, na igrišču za padel. Takoj sva se ujela, veliko časa preživiva na igrišču kot izven njega. Verjamem, da sta najbolj pomembni prijateljstvo in zaupanje." Njihov glavni cilj je, da pri snemanju uživajo, skupaj razvijejo zanimive debate, predvsem pa, da se gostje v garaži počutijo domače.

Gogijeva garaža FOTO: osebni arhiv