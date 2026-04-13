Košarka

Dragić bo gostil Antetokounmpa in Kopitarja

Miami, 13. 04. 2026 18.34 pred eno minuto 3 min branja 1

Avtor:
S.V.
Goran Dragić

Goran Dragić, eden najboljših slovenskih košarkarjev vseh časov, je predstavil svoj novi projekt Gogi's Garage (Gogijeva garaža). Gre za nov globalni video podkast, v katerem bodo v središču pozornosti različni gostje, povezani s košarko, športom, glasbo, zdravim načinom življenja in zabavno industrijo. Ob prvih dveh epizodah bo zlati kapetan gostil Giannisa Antetokounmpa in Anžeta Kopitarja.

Goran Dragić je vse od košarkarske upokojitve potiho razmišljal o tem, da bi se lahko lotil večjega projekta. Ker družina je in ostaja na prvem mestu, je svojo strast do košarke združil s svojim domom ter tako še bolj povezal stvari, ki jih ima najraje. Zato je po zaključku kariere poiskal način, kako z igro ostati povezan tudi izven parketa.

V podkastu bo nekdanji zvezdnik Miami Heat osrednji gostitelj in voditelj. Sogostitelja podkasta sta njegova prijatelja Santi Echavarria, vodja kampov in spremljevalnega programa pri Miami Heat, ter podjetnik in športnik, Emilio Pineda. Trojica je sama opravila raziskave, osmislila scenografijo, sestavila studio, postavila kamere, mikrofone ter vso potrebno tehniko.

Kot je izpostavil Dragić, so se soočili z mnogimi začetniškimi izzivi. "Sprva niso delovali mikrofoni, sledile so težave s pozicijami kamer in lučmi, sencami in še marsičem."

A na koncu so uspeli, Gogi pa je v sebi ponovno začutil energijo, željo in strast po novem ustvarjanju. "No, rezerv je še veliko. In zavedam se, da se moramo naučiti še marsičesa. A pripravljeni smo garati za uspeh. Kot nekoč na igrišču tudi zdaj, v novi vlogi. Čas pa bo pokazal, ali bomo dovolj dobri. V vsakem primeru pa bomo uživali."

Do ideje za podkast je trojica Gogi - Santi - Emilio prišla na enem od Goranovih piknikov v domači hiši v Miamiju. Pogovori, ki so se sprva odvijali za šalo, med prijatelji – o športu, karieri, pritiskih, uspehih in življenju izven parketa – so hitro dobili širši potencial.

"Santija poznam že dolgo časa, je vodja spremljevalnega programa pri Miami Heat. On je tisti, ki ga vidiš na parketu z mikrofonom, je komunikativen, zabaven in se spozna na šport. Res imava super kemijo. Emilia sem spoznal preko Santija, na igrišču za padel. Takoj sva se ujela, veliko časa preživiva na igrišču kot izven njega. Verjamem, da sta najbolj pomembni prijateljstvo in zaupanje."

Njihov glavni cilj je, da pri snemanju uživajo, skupaj razvijejo zanimive debate, predvsem pa, da se gostje v garaži počutijo domače.

Gogijeva garaža
FOTO: osebni arhiv

Ekipa ima trenutno posnete že štiri epizode podkasta. Premierna bo na sporedu v petek, 17. aprila, trojica pa bo gostila enega najboljših košarkarjev zadnjega desetletja, Grka Giannisa Antetokounmpa. Kmalu sledi epizoda z najboljšim slovenskim hokejistom vseh časov Anžetom Kopitarjem.

S kom bi si Dragić še želel sodelovati? "Novak Đoković in Luka Modrić," pravi zlati kapetan slovenske reprezentance. Podkast bo primarno dostopen na kanalu YouTube, objave novih epizod pa si bodo sledile na vsakih 14 dni.

Amor Fati
13. 04. 2026 18.29
Upam, da gostje ne bodo odgovarjali na vprašanja v stilu, kdo je najboljši basketaš vseh časov, katerih pet bi uvrstil v najboljšo peterko vseh časov, itd. Vprašaj jih o njihovih skromnih začetkih od dneva ko so začeli igrati košarko, do dneva, ko jim je končno uspel velik met. S tem boš pridobil veliko naročnikov na svojo stran. Bodi navdih, bodi navdih mladim, ki trenutno sanjajo, da bodo nekoč tudi sami zaigrali na velikem odru, na veliki sceni.
