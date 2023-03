Dragić bo na svoj debi moral še počakati, Dallas izgubil brez Dončića

Igralci Golden Stata Warriors so po podaljšku s 125:116 bili boljši od Milwaukee Bucks, za katere Goran Dragić ni igral. Očitno trener Bucksov želi, da se Ljubljančan pred prvim nastopom še bolj spozna s sistemom igre in novimi soigralci. Stephen Curry je z 22 točkami od svojih 36 v zadnji četrtini in podaljšku vodil branilce naslova Golden State Warriors do zmage nad Milwaukeejem. Za slednje zaradi poškodbe roke ni igral grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo. Slovenski organizator na parket ni stopil kljub dejstvu, da je po manjši poškodbi kolena bil nared.