Dragić bo ustregel fantom: '... A realnost je, da ne morem več'

Sprva tega ni želel potrditi. "So določeni pritiska, še posebej s strani Luke Dončića , brata Zorana in Raša Nesterovića . Nekaj se govori o tem," je povedal in v isti sapi dodal, da če že, potem bi se vrnil zgolj za kvalifikacijsko tekmo proti Hrvaški, nikakor pa ne še za septembrsko evropsko prvenstvo.

Koseški zmaj nad dokumentarcem v režiji Gorana Vojnovića ni skrival navdušenja. "Veliko sem jokal in ni mi po godu, da so to vključili. A ustvarili so fenomenalen film. Goran je opravil odlično delo. Ker je od tega (naslova evropskih prvakov, op. a.) že pet let, kar malce pozabiš. Res je bilo super, ko slišiš, kako vsak razlaga svojo zgodbo, kako so ostali videli vse skupaj."

"Edino, kar mi je žal, da zaradi obveznosti niso prišli vsi. Res bi bilo super, če bi se še enkrat zbrali, ampak verjamem, da bo v prihodnosti še priložnost za to," je dodal 36-letni organizator igre. Premiere v Stožicah se je udeležilo osem od 12 košarkarjev, ki so iz Turčije domov prineslo zlato medaljo, manjkali so Anthony Randolph, Edo Murić, Klemen Prepelič in Jaka Blažič.