Dragić dolgo pretil zvezdnikom Brooklyna, Curry pred Millerja

Brooklyn Netsi so doma ugnali podprvake lige Miami Heat s 128:124, Goran Dragić je bil tako kot Luka Dončić v prvi peterki svojega moštva in je 19 točk, sedem podaj ter skok zbral v 31 minutah, iz igre je metal 7:18, zgrešil je vseh šest metov za tri točke in zadel vseh pet prostih metov. Dallas bo po dnevu premora naslednjič igral v noči na torek po slovenskem času, ko bo gostil Denver Nuggetse, ki je v Phoenixu, kjer Vlatko Čančar ni igral za goste, premagal Sunse s 120:112.

Oslabljeni Miami bi skoraj nadoknadil 14 točk zaostanka na začetku zadnje četrtine. Minuto in 55 sekund pred koncem je Dragić zaostanek znižal le na točko (112:113). 3,3 sekunde pred zaključkom je Bam Adebayo s črte prostih metov Miami približal na dve točki (124:126), a je pol sekunde pozneje prav tako iz prostih metov končni izid postavil zvezdnik James Harden za svojo le dvanajsto točko na tekmi, imel pa je še enajst podaj in osem skokov.

Curry po številu zadetih trojk že pred Reggiejem Millerjem

Adebayo je bil prvi strelec dvoboja z 41 točkami, temu je dodal še devet podaj soigralcem Miamija, ki pa so morali dvorano Barclays Center v New Yorku zapustiti s porazom. Ki pa ni bil tako boleč, če so pogledali na sestavo moštva in manjkajoče, heroja lanske končnice Jimmyja Butlerja, Averyja Bradleyja(oba zaradi pozitivnega testa na novi koronavirus) ter poškodovanega Tylerja Herra. Na drugi strani je bil najboljši Kevin Durantz 31 točkami, napad Netsov z njim in Kyriejem Irvingom (28 točk) ter novincem v ekipi Hardnom nima težav, šepa pa obramba. Brooklyn je na zadnjih treh tekmah dobil skupaj 396 točk.

Vrhunci tekme Phoenix Suns ‒ Denver Nuggets: