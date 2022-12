Dragića toplo sprejeli v Miamiju, uspešen tudi Čančar

Igralec tekme Nikola Vučević je dosegel 29 točk, DeMar DeRozan pa 24 točk za zmago gostov iz vetrovnega mesta nad tokrat razglašenim Miamijem. Chicago je končal niz štirih porazov.

Floridska vročica, ki je zmagala na prejšnjih štirih tekmah, je bila brez Jimmyja Butlerja, Kyla Lowryja in Caleba Martina. Čeprav je Bam Adebayo dosegel 27 točk in zbral 12 skokov, pa so bili v tretji četrtini povsem brez moči.

Bullsi so namreč vpisali delni niz 30:7 in od takrat naprej nikoli več niso bili v nevarnosti, da bi izgubili.

Zmagali so tudi košarkarji zasedbe iz Kolorada Denver Nuggets. Ti so v domači dvorani v derbiju najboljših ekip Zahodne konference s 105:91 premagali gostujoče moštvo Memphis Grizzlies kljub 35 točkam in desetim asistencam, ki jih je prispeval zvezdnik Memphisa Ja Morant.