Dragić: Če bi v finalu nastopili v popolni postavi, bi lahko premagali Lakers

Ob tem je Goran Dragićpoudaril, da je na vrhu želja seveda Miami Heat, kjer je preživel zadnjih pet sezon, zaveda pa se, da bo imel predsednik kluba Pat Riley zahtevno nalogo, saj se je pogodba iztekla še štirim drugim igralcem. "Navkljub poškodbi, ki sem jo staknil v finalu, se počutim dovolj mlad in pripravljen, da v ligi NBA igram še nekaj let. Moja želja je ostati v Miamiju, a glede na to, da sem profesionalec, bom spoštoval odločitev kluba," je povedal Dragić. Pogovori s klubom oziroma novimi delodajalci bodo stekli šele 1. decembra, Dragić pa je izpostavil, da bo v primeru odhoda iz Miamija iskal klub z najvišjimi ambicijami. "Moje sanje so zmagovalni prstan oziroma naslov prvaka," je dodal. Poškodbe stopala še ni saniral, pravi pa, da je vsak dan bolje. "Potreboval bom še nekaj tednov. Mnenja zdravnikov so precej različna–eni pravijo, da lahko rehabilitacija traja dva meseca, drugi pa, da tudi več. Vsekakor pa imam zdaj dovolj časa, da se spočijem in da se vse poškodbe pozdravijo, nato pa se začnem pripravljati na novo sezono." Na preteklo sezono je Dragić zelo ponosen, čeprav se je končala z nekaj grenkega priokusa, saj so poškodbe Miamiju preprečile enakovreden boj z Los Angeles Lakers.