Dragić ima novega izkušenega soigralca

Slovenski reprezentant Goran Dragić, ki je od avgusta član Chicago Bullsov, je tik pred začetkom druge polovice sezone dobil novega soigralca. Šestkratne prvake lige NBA je okrepil izkušeni Patrick Beverley, ki je pred 12 dnevi ostal brez kluba.

Patrick Beverley, ki je večji del svoje kariere v NBA odigral pri Houston Rocketsih in Los Angeles Clippersih, je novi član Chicago Bullsov. Novico je kot prvi razkril vselej dobro obveščeni Adrian Wojnarowski, kmalu pa jo je potrdil tudi Beverley sam. 34-letnik je nato v lastnem podcastu razkril, da je imel pred podpisom z Bullsi na mizi še ponudbo Golden State Warriorsov, a se je odločil za povratek v mesto, kjer je odrasel.

Patrick Beverley je nazadnje igral v dresu Lakersov

Organizator igre je v bogati karieri, ki jo je začel v Evropi, v severnoameriški ligi NBA odigral 571 tekem, na katerih je v povprečju dosegel 8,7 točk na tekmo, 4,2 skoka in 3,4 podaje. Po štirih sezonah pri Rocketsih in štirih sezonah pri Clippersih je lansko sezono odigral v dresu Minnesota Timberwolves, prvo polovico letošnje pa pri Los Angeles Lakersih. Slednji so ga devetega februarja pri menjavi, v kateri so sodelovale kar štiri ekipe, poslali k Orlando Magic. A Beverley z novimi delodajalci ni našel skupnega jezika, zato so se odločili za odkup pogodbe in postal je prost igralec.

Bullsi pa so morali ob podpisu Beverleyja sprostiti mesto v ekipi in ameriški mediji so kot glavna kandidata za odhod označili slovenskega reprezentanta Gorana Dragiča ter mladega centra Tonyja Bradleyja. Naposled so se odločili, da se za sodelovanje zahvalijo slednjemu, in Dragić si je lahko oddahnil.

Goran Dragić in Patrick Beverley bosta soigralca pri Chicagu

Dragiću in družbi sicer trenutno ne gre najbolje, saj so po šestih zaporednih porazih izpadli iz mest, ki vodijo v končnico. Ob tem je treba poudariti tudi, da se do konca sezone na parket ne bo vrnil Lonzo Ball, ki se nikakor ne more otresti težav s poškodbami.