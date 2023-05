Dragić: Imeli smo pravo energijo, a smo naredili preveč napak

Košarkarji Cedevite Olimpije v beograjski Štark Areni v nedeljo niso uspeli zabeležiti zmage, s katero bi se povsem približali finalu regionalne Lige ABA. Na prvi tekmi polfinalne niza končnice s Partizanom Mozzart Bet so varovanci glavnega trenerja Mira Alilovića izgubili z rezultatom 70:85, odločilno tretjo tekmo pa bodo skušali izsiliti v torek ob 18.00 v Areni Stožice, kjer bo druga tekma v seriji. Zmagovalec polfinalnega niza se bo v finalu srečal z aktualnimi prvaki, košarkarji Crvene zvezde Meridianbet. Domačini so že v prvih desetih minutah priigrali prednost desetih točk in četrtino zaključili z rezultatom 18:8. Trend so nadaljevali tudi v prihajajočih minutah in prednost držali vse do konca tekme.

Zmaji so v zadnji četrtini sicer uspeli zmanjšati prednost domačega društva in se v 33. minuti približali na 13 točk razlike, a so igralci Partizana tudi za to imeli odgovor. Kljub porazu so h končnim 70 točkam največ prispevali Yogi Ferrell (13 točk / 5 skokov), Karlo Matković (12 točk), Zoran Dragić (10 točk), Amar Alibegović (7 točk / 8 skokov) in Alen Omić (6 točk / 17 skokov). "Tekmo smo začeli izredno slabo. To je bil eden naših najslabših začetkov. Bili smo neorganizirani v napadu, preslabo in premehko smo igrali obrambo. Da dovolimo nasprotniku, da na tekmi končnice doseže 25 točk iz naših izgubljenih žog, pove veliko. Številke povedo vse. Po drugi strani pa smo imeli na tekmi več poizkusov za tri točke kot za dve. V začetku smo izvajali proste mete 50-odstotno. Mentalno in psihološko se nismo dovolj pripravili. Časa je malo. Tekmo moramo čim prej pozabiti. Fantje vedo, da bodo Stožice v torek polne in naredili bomo vse, da zmagamo. Naši navijači so si zaslužili, da jim prikažemo dobro in najlepšo možno predstavo," je po prepričljivem porazu v srbski prestolnici dejal trener Miro Alilović.