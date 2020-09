Dragić in Butler poskrbela za Miamijev zmagovalni 'ogenj'

Goran Dragićje v 34 minutah dosegel 27 točk (met iz igre 9:15, za 3 točke 2:5, prosti meti 7:7), ujel šest odbitih žog in soigralcem namenil pet asistenc. Blestel je v prvem polčasu, ko je strelsko vodil svojo ekipo z 19 točkami in bil najbolj zaslužen za le tri točke zaostanka Miamija v prvem polčasu (60:63), v drugem polčasu pa se je "prebudil" Jimmy Butler, ki je na koncu dosegel kar 40 točk (13/20 iz igre, 2/2 za tri, prosti meti 12/13), kar je njegov osebni rekord v končnicah. "Soigralcem sem dejal, da naj ne pričakujejo podaj. Vrgel sem nekaj metov in strinjali so se," je svojo "sebičnost" opisal Butler.

"Pred tekmo sem bil malo zaskrbljen, ker smo imeli vmes teden dni odmora, a smo hitro ujeli ritem igre in težav ni bilo. Tukaj se odlično počutim," je po tekmi povedal slovenski košarkar, Miami pa v seriji na štiri zmage vodi z 1:0. Miami je v odlični formi, to je za Vročico peta zaporedna zmaga v Orlandu, v 1. krogu z Indiano Pacers s 4:0 v zmagah. To je bila peta zaporedna zmaga Vročice v letošnji končnici.