Dragić in Čančar nemočna s Chicagom oziroma Denverjem

S tem je šele kot tretji košarkar v tem stoletju presegel mejo 70 točk. To je pred tem uspelo Kobeju Bryantu (2006) in Devinu Bookerju (2017). V celotni zgodovini lige NBA 71 točk zadošča za izenačeno osmo najbolj učinkovito predstavo. Na vrhu je s 100 točkami še vedno Wilt Chamberlain iz leta 1962.

Presenetljiv poraz je z vodilno ekipo zahoda Denver Nuggets (24-13) vknjižil Vlatko Čančar . Ta je igral 16:54 minute in v tem času dosegel dve točki, v statistiko pa dodal skok in podajo. Nuggetsi so izgubili proti ekipi Minnesota Timbewolves (17-21) s 111:124. Anthony Edwards je za zmagovito moštvo dosegel 29 točk, Nikola Jokić pa je za Denver, ki ostaja na vrhu zahoda, dosegel 24 točk ob devetih podajah.

Mitchell je Clevelandu pomagal do povratka kljub zaostanku 21 točk, tik pred koncem rednega dela pa je nalašč zgrešil prosti met in nato zadel po dobljenem skoku za podaljšek. V njem je dosegel še 13 točk in v domači dvorani poslušal vzklike "MVP, MVP ..." . "Da se je moje ime znašlo v zgodovini skupaj z Wiltom Chamberlainom in ostalimi, je izjemno. Vedno sem verjel, da lahko postanem eden najboljših igralcev v ligi. Sem brez besed in počaščen, da sem v družbi velikanov," je po tekmi dejal 26-letnik.

Ponoči je v NBA blestelo še nekaj igralcev. Po podaljšku so domačo zmago s 143:141 proti Atlanta Hawksom zabeležili prvaki Golden State Warriorsi. To jim je uspelo na krilih Klaya Thompsona, ki je dosegel kar 54 točk (21/39 iz igre). Zadel je deset trojk. Philadelphia 76ers so premagali New Orleans Pelicanse s 120:111, znova pa je blestel Joel Embiid, ki se je ustavil pri 42 točkah in 11 skokih. Pri 38 letih pa ne popušča LeBron James, ki je ob zmagi Los Angeles Lakersov proti Charlotte Hornetsom s 121:115 dosegel 43 točk in 11 skokov.

Liga NBA, izidi:

Houston Rockets - Dallas Mavericks 106:111

(Luka Dončić 39 točk, 12 skokov in 8 podaj v 41:14 minute za Dallas).

Cleveland Cavaliers - Chicago Bulls 145:134 (podaljšek)

(Goran Dragić 2 točki in 1 podaja v 10:56 minute igre za Chicago).

Minnesota Timberwolves - Denver Nuggets 124:111

(Vlatko Čančar 2 točki, 1 skok in 1 podaja v 16:54 minute za Denver).

New York Knicks - Phoenix Suns 102:83

Charlotte Hornets - Los Angeles Lakers 115:121

Indiana Pacers - Toronto Raptors 122:114

Philadelphia 76ers - New Orleans Pelicans 120:111

Brooklyn Nets - San Antonio Spurs 139:103

Golden State Warriors - Atlanta Hawks 143:141

Portland Trail Blazers - Detroit Pistons 135:106

LA Clippers - Miami Heat 100:110