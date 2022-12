Dragić in Čančar praznih rok

Branilci naslova prvaka, košarkarji Golden State Warriors, so v ligi NBA premagali Chicago Bulls s 119:111, za poražene goste je Goran Dragić dosegel 14 točk, štiri skoke in pet podaj v 23 minutah. Ekipa Atlanta Hawks je s 117:109 ugnala Denver Nuggets, za katere je Vlatko Čančar zbral 12 točk, tri skoke in podajo v 17 minutah.

Goran Dragić Izidi:

Charlotte Hornets - Washington Wizards 117:116 Atlanta Hawks - Denver Nuggets 117:109

(Vlatko Čančar 12 točk, 3 skoke in podaja v 17 minutah za Denver) Boston Celtics - Miami Heat 116:120 (podaljšek) Brooklyn Nets - Toronto Raptors 114:105 Cleveland Cavaliers - Orlando Magic 107:96 Milwaukee Bucks - Los Angeles Lakers 129:133 Memphis Grizzlies - Philadelphia 76ers 117:109 San Antonio Spurs - New Orleans Pelicans 99:117 Phoenix Suns - Houston Rockets 121:122 Utah Jazz - Indiana Pacers 139:119 Golden State Warriors - Chicago Bulls 119:111

(Goran Dragić 14 točk, 4 skoki, 5 podaj v 23 minutah za Chicago)