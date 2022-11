Dragić in Čančar uspešna s Chicagom in Denverjem, Boston melje naprej

Ob 13. zmagi zlatih zrn to sezono sta blestela predvsem Nikola Jokić in Jamal Murray . Prvi je domači obračun proti Houstonu končal z 32 točkami, 12 skoki in osmimi podajami, drugi pa z 31 točkami. Oba sta iz igre zadela 11 od 17 metov. Denver (13-7) je po četrti zmagi na zadnjih petih tekmah drugi v zahodni konferenci, kjer zaostaja za Phoenix Suns (14-6). Ti so ponoči v gosteh ugnali Sacramento Kings s 122:117. Devin Booker je za najboljšo ekipo rednega dela minule sezone dosegel 44 točk (17/28 iz igre), pri Sacramentu pa je izstopal Malik Monk s 30 točkami.

Po nekaj zelo dobrih predstavah Čančar tokrat ni prišel do izraza, čeprav je s klopi dobil izdatno minutažo. V 19:16 minute je zgrešil vse tri mete iz igre, v statistiko pa vpisal dva skoka, tri podaje in dve ukradeni žogi.

Na vzhodu so na vrhu Boston Celtics (17-4), ki so bili ponoči boljši od Charlotte Hornets s 140:105. Priložnost za počitek proti zdesetkani ekipi Charlotta je ponoči dobil Jaylen Brown. V njegovi odsotnosti je Jayson Tatum za 13. zmago na zadnjih 14 tekmah dosegel 35 točk, Kelti pa so se izkazali s kar 40 podajami. Dragićev Chicago (9-11) je kljub trem zmagam na zadnjih štirih tekmah na lestvici vzhoda 11. Ponoči so bili košarkarji iz vetrovnega mesta v gosteh boljši od Utaha (12-11), ki po uspešnem začetku pada po lestvici zahodne konference, potem ko je izgubil peto tekmo v nizu. DeMar DeRozan je za bike dosegel 26 točk, Zach LaVine je prispeval 20, Nikola Vučević pa 16 točk. Goran Dragić je v 13:30 minute na parketu zadel dva od sedmih metov, od tega eno trojko iz treh poskusov, ob tem je pobral še dva skoka in dvakrat asistiral.

Na preostalih tekmah so Indiana Pacers v gosteh s 116:115 premagali Los Angeles Lakers. Jezerniki so na tekmi vodili že za 17 točk, po košu LeBrona Jamesa (21 točk) pa so osem sekund pred koncem povedli s 115:113, nato pa je z zvokom sirene na drugi strani za zmago trojko zadel Andrew Nembhard (12 točk). Brooklyn Nets so slavili drugo zaporedno zmago, tokrat so bili s 109:102 boljši od Orlando Magic. Ob zmagi mrežic se je s 45 točkami in z najboljšim svojim izkupičkom v sezoni izkazal Kevin Durant. Iz igre je zadel kar 19 od 24 metov.