Goran Dragić in Luka Dončić do novih zmag v ligi NBA, LeBron James peti najboljši strelec vseh časov

V dresu Miamija je vnovič izstopal Goran Dragić, ki je k prvi zmagi po treh zaporednih porazih prispeval 21 točk, tri skoke in štiri podaje. Učinkovitejši od njega je bil v ekipi s Floride le Tyler Johnson s 24 točkami, Hassan Whiteside je s 14 točkami in 10 skoki vpisal dvojnega dvojčka. Pri Brooklynu je bil z 18 koši najboljši Spencer Dimwiddie. "Za nas je bila to zelo pomembna tekma. Po treh zaporednih porazih je bila zmaga še kako želena, praktično nujna. Prišli smo ponjo in jo zgrabili. Ni pa bilo lahko, da ne bo, smo vedeli že pred začetkom. Brooklyn je v prejšnji tekmi vrgel 50 trojk, vedeli smo, kako igrajo, se dobro pripravili. Izpolnili smo zahteve trenerja in bili nagrajeni. Veseli smo, nekaj takega bomo poskušali ponoviti v Indiani," je bil po tekmi zadovoljen Dragić.

Dallaspa je v obračunu z Utahom v drugem polčasu prikazal ples mačke z mišjo. Gostje so dosegli vsega 22 točk in doživeli najhujši poraz po marcu 1979, ko jih je za 56 točk premagal Milwaukee. Luka Dončić je v statistiko vpisal 13 točk, šest skokov ter po dve podaji in ukradeni žogi. Najbolj razpoložen v domači vrsti je bil Harrison Barnesz 19 točkami. Igralci Dallasa so natančno metali, njihov odstotek zadetih metov za dve točki je bil 53 odstoten, za tri točke pa 43 odstoten. Za Dončića pa to ne velja najbolj, njegov met je bil 38 odstoten. "Ne spomnim se, kdaj je Dallas pokazal boljšo predstavo v obrambi. V zadnjih enajstih letih je ni. Navdušen sem, treba vedeti, da je Brooklyn v napadalnem smislu zelo dobra ekipa, neugodna za vsako obrambo, a smo jo povsem zaustavili," je bil nad obrambo navdušen trener Dallasa Rick Carlisle.