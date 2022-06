Dragić in Dončić še zadnjič skupaj pred domačo publiko v Stožicah

"Zavedamo se, da en igralec ne more premagati ekipe. To smo dokazali na evropskem prvenstvu 2017 in s to miselnostjo se bomo lotili tudi tekme s Hrvaško. Zavedamo se, da ne bo lahko, a če bomo dali vse od sebe in bomo zbrani vseh 40 minut se lahko ob pomoči gledalcev nadejamo zmage," je dodal zlati kapetan iz leta 2017 Goran Dragić .

Evropski del kvalifikacij za svetovno prvenstvo

V evropski del kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu se meri 32 reprezentanc, ki je razporejenih v osem skupin s štirimi ekipami (A-H).

SKUPINA A: Srbija, Slovaška, Belgija, Latvija

SKUPINA B: Belorusija, Velika Britanija, Grčija, Turčija

SKUPINA C: Hrvaška, Švedska, Finska, SLOVENIJA

SKUPINA D: Izrael, Nemčija, Estonija, Poljska

SKUPINA E: Francija, Portugalska, Madžarska, Črna gora

SKUPINA F: Bosna in Hercegovina, Litva, Bolgarija, Češka

SKUPINA G: Gruzija, Severna Makedonija, Španija, Ukrajina

SKUPINA H: Rusija, Nizozemska, Islandija, Italija

Vsako moštvo bo v tem delu tekmovanja odigralo šest tekem (tri doma in tri v gosteh), v treh tekmovalnih oknih.

Po šestih odigranih tekmah bodo iz skupinskega dela napredovale prve tri reprezentance iz vsake od osmih skupin in tvorile nove štiri skupine po sistemu (I=A+B, J=C+D, K=E+F in L=G+H). Vsi rezultati iz prvega dela kvalifikacij se prenašajo.

Slovenska skupina C se torej združi s skupino D v kateri bodo igrali Izrael, Nemčija, Estonija in Poljska.

Tudi v drugem delu vsako reprezentanco čaka šest tekem, po tri na domačem igrišču in tri v gosteh. Predvidena kvalifikacijska okna v drugem delu so:

4. kvalifikacijsko okno: med 21. in 29. avgustom 2022 - tekme 25. in 28. avgusta 2022

5. kvalifikacijsko okno: med 7. in 15. novembrom 2022 - tekme 10. in 13. novembra 2022

6. kvalifikacijsko okno: med 20. in 28. februarjem 2023 - tekme 24. in 27. februarja 2023

Na svetovno prvenstvo se iz evropskega dela kvalifikacij uvrsti 12 reprezentanc - prvo-, drugo- in tretjeuvrščena ekipa iz vsake od štirih skupin drugega dela kvalifikacij (I, J, K in L).