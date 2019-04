Dragićev Miami nad Celticse z imperativom zmage, Dallas gosti Minnesoto

TEKMA Čeprav so v zadnjem medsebojnem dvoboju pred dvema dnevoma košarkarji Miami Heata (38-39) v TD Gardnu morali priznati premoč razpoloženim Celticsom (105:110), bo 'povratni' dvoboj teh dveh moštev v noči na četrtek v American Airlines Areni zelo pomemben za Gorana Dragića in soigralce, ki se štiri tekme pred koncem rednega dela sezone krčevito borijo za nastop v končnici. Trener 'vročice' Erik Spoelstra tudi tokrat ne bo mogel računati na poškodovanega Josha Richardsona , ki v letošnji sezoni v povprečju dosega dobrih 16 točk na tekmo. Sledita mu naš košarkarski zvezdnik Goran Dragić in legendarni Dwyane Wade s po 14 točkami v povprečju na tekmo. Miami trenutno zaseda osmo mesto na vzhodu, kjer se s svojim najbližjim zasledovalcem Orlandom bori za zadnjo vstopnico za uvrstitev v izločilne boje. V taboru trikratnih prvakov lige NBA (2006, 2012, 2013) se dobro zavedajo, da prostora za nove spodrsljaje ni več, medtem ko se košarkarji Bostona lahko v miru osredotočijo na odpravljanje lastnih napak v igri, saj nimajo imperativa rezultata.

Dallas lovi tretjo zaporedno zmago

Košarkarji Dallasa(31-46) so že pred časom izgubili vse možnosti za uvrstitev v končnico, a bodo pred domačimi gledalci storili vse, da v dvoboju z Minnesoto pridejo do svoje tretje zaporedne zmage. Čeprav najboljši košarkar prvakov izpred osmih let Luka Dončić zaradi poškodbe ni sodeloval pri omenjenih zmagah, gre pričakovati, da se bo po krajšem premoru znova znašel na parketu domačega American Airlines Centra.



V taboru Mavericksov nimajo večjih težav s poškodbami, medtem ko pri Minnesoti največ pričakujejo od trojice Karl-Anthony Towns, Andrew Wiggins in Dario Šarić. 'Volkovi' na zadnjih tekmah niso blesteli, saj so vknjižili dva poraza zapovrstjo, a jim tudi proti rezultatsko neobremenjenemu Dallasu ne bo lahko.



TEKMA



Liga NBA, izida:

Miami Heat - Boston Celtics -:-



Dallas Mavericks - Minnesota Timberwolves -:-