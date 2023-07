Dragić iskreno: Moja velika želja je povratek v Miami, Evropa ni opcija

Ob tem je ponovil, da mu kljub nenadejanemu izpadu Slovenije v četrtfinalu proti Poljski lani ni žal za odločitev, da se pridruži reprezentanci za EP. Na prvenstvu je Slovenija branila naslov iz Istanbula leta 2017, ko je kot kapetan in najkoristnejši igralec prvenstva popeljal reprezentanco do zgodovinskega zlata. "Če pa ne bi zaigral, bi me pa grizla misel, kaj bi lahko bilo," je dejal o lanskem EP.

"Takoj po evropskem prvenstvu sem nekako vedel, tako da ni bilo nobenega pretiranega razmišljanja," je dejal 37-letni Ljubljančan. "To preprosto začutiš, ko enkrat gre strast do treningov, točno veš, koliko je ura. Veš, da je čas za umik," je pojasnil svoje razmišljanje.

Goran Dragić te dni preživlja v Laškem, kjer fundacija z njegovim imenom že deveto leto organizira košarkarski kamp za otroke. Na njem z okoli 30 sodelavci skrbi, da 140 otrok, starih med devet in 15 let ter iz sedmih držav, dobi nova košarkarska in tudi druga življenjska znanja.

Ravno te dni odmeva tudi slovo njegovega nekdanjega reprezentančnega soigralca Radoslava Nesterovića iz vrst Košarkarske zveze Slovenije (KZS). Na novico o odstopu Nesterovića kot generalnega sekretarja se je odzval že na Instagramu s pripisom, da je "dobrota sirota". O tem je dejal, da ni želel poslati kakšnega globljega sporočila.

Odhod Nesterovića ocenjuje kot veliko izgubo za KZS. "Rašo je bil nekako arhitekt tega reprezentančnega mozaika. Pod njegovim vodstvom so se nehale dogajati odpovedi reprezentantov, z njim so zmeraj vsi prišli igrat, vedno je bila dobra kemija. V košarkarskem smislu je vedno delal dobre poteze, pripeljal je Igorja Kokoškova, potem naturaliziral Anthonyja Randolpha in Mika Tobeyja," je naštel.

Kot je dodal, bo težko zapolniti velike čevlje Nesterovića na tem mestu, a ocenil, da to ne bi smelo vplivati na osredotočenost reprezentance pred SP. "Rašo najbolj ve, zakaj se je to zgodilo ravno v tem trenutku. Po moje je prišlo do nekih nesoglasij in mogoče ni videl več poti naprej. Moramo spoštovati njegovo odločitev. Če me vprašate, se jaz s tem ne strinjam. Jaz bi mu rekel, naj še nadaljuje, ampak to je njegova osebna odločitev, ki jo moramo spoštovati."

Dragić se te dni sicer ukvarja z iskanjem delodajalca v ligi NBA, kjer želi odigrati še eno sezono pred tekmovalnim pokojem. Zaenkrat še ne ve, za kateri klub bo v prihodnji sezoni nastopal, a njegova želja je jasna. "Želim iti v Miami. Tam sem doma, tam hodita otroka v šolo."