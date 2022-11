Dragić izenačil strelski rekord sezone

Goran Dragić, ki je v igro vstopil s klopi, je 16 točkam dodal še dva skoka in podaji, izgubil pa je tudi dve žogi. Prvi strelec tekme je bil Fred VanVleet , ki se je po poškodbi hrbta, zaradi katere je izpustil tri tekme, vrnil s 30 točkami in z 11 podajami. Scottie Barnes pa je za Toronto, ki je uspešno prestal tudi odsotnost prvega strelca Pascala Siakama , dodal 19 točk in deset skokov. O.G. Anunoby je za domačo ekipo zbral 22 točk, Gary Trent mlajši 12 in Christian Koloko 11 ter šest blokad. Pri Bikih, ki so izgubili drugič zapored, je bil z 18 točkami in 12 skoki najbolj razpoložen Nikola Vučević , DeMar DeRozan je dodal 20 točk.

V Los Angelesu pa je znova zablestel Donovan Mitchell, ki se je vrnil po poškodbi in dosegel 33 točk ter popeljal Cleveland do prepričljive zmage s 114:100 nad nekdanjim zvezdnikom Cavaliers LeBronom Jamesom in Los Angeles Lakers. Darius Garland je dodal 24 točk. Konjeniki so zmagali še osmič po vrsti ter so v razvrstitvi vzhodne konference slabši le od še neporaženega Milwaukeeja. Cleveland je bil boljši le leta 2017, ko je imel niz kar 13 zmag, takrat je bil del ekipe še James, ki je tokrat proti svojemu nekdanjemu klubu dosegel 27 točk. Anthony Davis je zbral 12 skokov in 19 točk, a mu je žoga šla le enkrat v koš v zadnjih dveh četrtinah. Pred odmorom so domači vodili s prednostjo kar 12 točk. "Zdelo se je, da je ves naš duh zapustil dvorano. In prav to je nekaj, na čemer bomo morali delati, vrniti zmagovalni duh," je dejal trener jezernikov Darvin Ham. "Kar smo videli v prvem polčasu, tako želimo igrati, dejansko smo vodili do polčasa. In potem, v drugem polčasu, smo spet grešili odprte mete, pripetile so se nam izgubljene žoge in smo popustili. Tekmeci pa so samo stopnjevali ritem iger. Gre za izjemno nadarjeno ekipo z izjemno nadarjenimi igralci," je tekmeca pohvalil trener jezernikov. Russell Westbrook je dosegel 19 točk in deset asistenc, a je imel tudi sedem izgubljenih žog.