Dragić izgubil v Kaunasu, Real zmagal po dveh podaljških

Baski tokrat niso imeli pravih možnosti, še posebej pa ne več po tretji četrtini, ki so jo izgubili kar z 11:24. Dragič je dosegel deset točk, dodal pa še dva skoka in podajo.

Real se je namučil v Atenah. Po treh četrtinah je imel osem točk prednosti, toda Grki so izsilili podaljšek in imeli ob koncu prvega po osebni napaki Sergia Llulla celo priložnost za zmago. Moštvi sta nato igrali še drugi podaljšek, v katerem so Španci vendarle prišli do zmage in z natančnimi prostimi meti na koncu slavili s 97:93. Anthony Randolphje v skoraj 29 minutah na parketu dosegel 18 točk, dodal pa še pet skokov.

V sredo bodo še preostale štiri tekme, tudi obračun Zenit St. Peterburg - Bayern München z Žanom Markom Šiškom ter tekma Olympiacos Pirej - Valencia s Klemnom Prepeličem.