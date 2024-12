Dragić je priznal, da so z Jokićem in Dončićem spili šest rakij že pred tekmo

Goran Dragić se je med poletjem v prepolni dvorani Stožice poslovil od košarke na prav poseben način. Dobrodelna prireditev "noč zmaja" je v Ljubljano privabila številne sedanje in nekdanje zvezdnike. Dragić pa je zdaj priznal, da so Nikola Jokić, Luka Dončić, Chris Bosh, Matjaž Smodiš, Rašo Nesterović in mnogi drugi na parket ljubljanske dvorane stopili v izjemno dobrem vzdušju, ki ga je podprla zelo posebna pijača.