Dragić kljub zanimanju Miamija: Odprt sem za vse možnosti

"Imam številne možnosti, odprt sem za vse predloge. Od tu bomo videli, kaj je najboljše zame in za mojo družino. Ampak ja, Miami si me želi. Vedno je bil odličen do mene, upam, da se nam bo uspelo dogovoriti," je željo po nadaljevanju kariere na sončni Floridi izrazil Dragić, ki je v lanski končnici dokazal, da je pri 34 letih še vedno eden najboljših organizatorjev igre v ligi NBA.

V sezoni 2019/2020 je Dragić sicer v žep pospravil dobrih 19 milijonov dolarjev (16 milijonov evrov, op. a.), petletna pogodba pa mu je pred začetkom naslednje sezone potekla. Ameriški mediji namigujejo, da bo "Gogi" zaradi zrelih košarkarskih let že letos podpisal zgolj enoletno pogodbo, ki pa bi utegnila biti ena najvišjih tovrstnih v vsej zgodovini lige.

Dragiću je lani v rednem delu pripadla vloga šestega igralca, ki je na parket vstopal s klopi, a je kljub novi vlogi še enkrat več dokazal, za kako prilagodljivega košarkarja gre. V končnici, ko so do izraza prišle izkušnje, pa mu je Erik Spoelstra znova namenil vlogo prvega organizatorja igre. Zaupanje mu je povrnil z odlični predstavami – na poti do finala je Miamiju pomagal z 19,1 točke, 4,4 asistence in 4,1 skoka na tekmo.