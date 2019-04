Dragić: Komaj čakam dopust, psihično je bila sezona zelo težka

"Ne samo kot igralec, tudi kot oseba izven igrišča je Wade za mesto Miami veliko naredil. Tudi na igrišču je pustil pečat – je igralec hiše slavnih, trikrat je osvojil šampionski prstan. Kadar koli smo igrali v gosteh, so navijali za nas, še posebej zaradi njega," je upokojitev soigralca Dwyana Wadea pokomentiral Goran Dragić.

V prihodnje bi si želel, da bi ekipa bila konkurenčna v boju za končnico. "Želel bi si, da bi bilo moštvo konkurenčno, da bi igrali končnico. Imamo veliko mladih igralcev. Wade se je upokojil, za (Udonisa) Haslema še ne vemo. Lahko se vse spremeni čez noč, težko je govoriti o prihodnosti," je dejal Dragić, čigar nadaljevanje v Miamiju je še pod vprašajem, saj ima možnosti izbire, ali bo zadnje leto pogodbe oddelal ali pa se preselil kam drugam. "Treba se bo usesti z družino, z agentom, iti čez možnosti in potem narediti dobro odločitev," je dal vedeti, da njegovo nadaljevanje v Miamiju še ni stoodstotno.

Poškodba poskrbela za slabo psihično počutje in lakoto

V tej sezoni se je ukvarjal s številnimi poškodbami, predvsem desnega kolena. Pa je bil zaradi tega še bolj lačen košarke? "Po eni strani da, po drugi ne. Če se ubadaš s poškodbami in nisi stoodstoten, večino časa igraš z bolečinami, to ni najbolj zabavno. Vsi, ki smo tukaj, imamo radi košarko. Zagotovo si v novi sezoni želim, da se bom počutil stoodstotno. Brez poškodb, da bom lahko tekel, igral. Če bom prišel do tega stanja, bo zagotovo dobra sezona. V tej sezoni nisem igral veliko tekem, lačen sem, komaj čakam naslednjo sezono. V posezoni moram delati na telesu, predvsem na moji desni nogi oz. kolenu," je še dodal Dragić. Priznal je, da je bila sezona zanj zelo težka. "Zame je bila sezona zelo težka, psihično ne najboljša. Velikokrat sem se slabše počutil, ko prisilno sediš in ne igraš. Dopust bo prav prišel, da odklopim glavo, da se spočijem psihično in fizično, potem bo pa treba iti hitro nazaj v fitnes," je pojasnil kapetan zlate slovenske reprezentance z Eurobasketa 2017.

V pogovoru z našo dopisnico se je dotaknil tudi odhajajočih legend lige NBA Dirka Nowitzkega inDwyana Wadea. "Dirk in Dwyane sta dala košarki vse. Navijačem, organizacijam, osvojila sta šampionska prstana. Lepo je biti del tega, je pa tudi malo grenkega priokusa, ker veš, da z njimi ne boš več igral. Z Wadeom sem preživel skoraj štiri leta, imela sva odlično kemijo. A po drugi strani sem zanj vesel, ker se je upokojil, ko je sam želel in ne zaradi poškodbe. To je nekaj, kar si vsak športnik želi, tudi jaz," je zaključil Dragić.