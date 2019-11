Dragić: Butler mi je obljubil, da bo njegova naslednja počitniška destinacija Slovenija

"Je zelo komunikativen, veliko se pogovarjava. Ne samo o košarki. Naučil se je tudi nekaj slovenskih besed, ki jih spretno uporablja. Tudi sicer je zelo navezan na Evropo, upam, da mi ga uspe prepričati in bo obiskal tudi Slovenijo," je še povedal novinarki 24UR Tadeji Lampret nekdanji kapetan zlatih slovenskih košarkarjev, ki se z Vlatkom Čančarjem in še posebej Luko Dončićem večkrat sliši. "Non stop si pišemo sporočila. Vlatka spodbujam, saj se zavedam, kako trnova pot je v ligi NBA. Odšel je v razvojno ligo in mislim, da je to zanj v redu." O Dončiću pa ... "Igra, kot da bi bil že deset let v ligi. Navdušuje na vsakem koraku. Pa saj to veste tudi sami. Mene ne preseneča, vem, kakšen košarkar je. Bliža se tudi tekma Miami– Dallas, zato se bova kmalu srečala tudi na parketu. Komaj čakam."