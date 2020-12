Dragić: Le srečen sem, da sem zdrav in da lahko igram košarko

"Še vedno verjamemo v to, da lahko igramo bolje v napadu. Moramo počistiti določene napake, predvsem pri organizaciji nekaterih akcij. Mogoče bi morali igrati malce bolj tekoče. To je lepa zmaga, lepo božično darilo in zdaj lahko gremo domov in uživamo z našimi družinami," je v pogovoru z ameriškimi mediji v domači dvorani na Floridi dodal zlati kapetan iz Istanbula.

Lani je imel izjemno veliko smolo v velikem finalu lige NBA, ko ga je zaustavila poškodba, tako da ekipi ni mogel pomagati v boju z Lakersi. Ti so na koncu dvignili lovoriko za naslov prvaka. "Veste, kaj? Le srečen sem, da sem zdrav in da sem nazaj. Da lahko igram košarko in da uživam v vsakem trenutku. Obožujem to ekipo, rad igram s temi igralci in le uživam. To je moj moto,"je pojasnil Dragić, ki ga poškodba izpred mesecev ni potrla, pač pa se je na parket vrnil še bolj zagrizen in motiviran. Seveda z jasnim ciljem, da uvrstitev v finale lige NBA nadgradi s šampionskim prstanom.