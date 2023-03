Dragić: Mislim, da gremo v pravo smer

Prva četrtina je napovedala napeto tekmo jadranske klasike z manjšim zaostankom gostiteljev (22:26). V njej se je najbolje izkazal Zoran Dragić, ki si je po prvih desetih minutah tekme priboril 12 točk. Moštvi sta bili v nadaljevanju tekme vseskozi blizu, Ljubljančani pa so odločilni korak proti zmagi napravili ob koncu tretje in na začetku četrte četrtine. Takrat so se domačini oddaljili na 80:66, prednosti pa nato vse do konca niso več izpustili iz svojih rok. Najbolj učinkoviti košarkarji Cedevite Olimpije na parketu so bili Dragić (19 točk/7 skokov), Josh Adams (19 točk), Alen Omić (13 točk/5 skokov) in Marko Jeremić (12 točk).