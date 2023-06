Dragić: Nastop na SP? Ne, dovolj je bilo

Zlati slovenski košarkarski kapetan Goran Dragić si je v beograjski Štark Areni ogledal odločilno tretjo tekmo polfinala Lige ABA med Partizanom in Cedevito Olimpijo in videl visok poraz in izpad Ljubljančanov. V pogovoru za srbske medije je dejal, da na letošnjem SP ne bo igral za Slovenijo. "Dovolj je bilo, šestnajst let plus NBA kariera. Povsem dovolj," je med drugim dejal srbskim novinarjem.

Goran Dragić je v beograjski Štark Areni stiskal pesti za brata Zorana in Cedevito Olimpijo, upajoč na senzacijo v srbski prestolnici.

Ker včasih nepredvidljiv in muhast trg lige NBA vodi do presenetljivih destinacij, ga je februarja popeljal od skromnih Chicago Bulls do impozantnih Milwaukee Bucks Giannisa Antetokounmpa. S tem je bil kar naenkrat v izjemni priložnosti za osvojitev prstana po izgubljenem finalu leta 2020 z Miami Heat proti LA Lakers. A končalos e je s hitrim izpadom ...

Od tega ni bilo prav nič. Zmaji so odločilno tretjo tekmo polfinala "izgubili" že v prvem polčasu, ko so že zaostajali za več kot deset točk in v nadaljevanju so črno-beli pred 15.000 zagretimi navijači posel le še dokončali. Srbske novinarje je bolj kot razplet polfinalne serije lige ABA zanimalo, kaj Ljubljančan komentira finalno serijo lige NBA, kjer blesti Srb Nikola Jokić. "Zanimivo bo. Priznam, presenečen sem, da je Miami dobil drugo tekmo. Sedaj je vse odprto. Denver ima boljšo ekipo in daljšo klop, toda naslednji dve tekmi bosta v Miamiju. Že prihodnji dvoboj utegne biti odločilen," je prepričan nekdanji zlati slovenski košarkarski kapetan.

Dragić zbranim srbskim novinarjem v Areni ni želel podati neposrednega odgovora, kdo bo prvak lige NBA. "Iskreno povedano, ne vem. Rekel sem že pred časom, da Miami ne bo prišel daleč, nato pa so vrgli ven nas, pa New York in Boston. Sedaj so v finalu, kjer je vse mogoče." Srbe je, kakopak, zanimala Dragićeva ocena igre Nikole Jokića ... "MVP. Kaj naj rečem drugega? Moral bi biti že MVP rednega dela, a če osvoji NBA prstan, bo gotovo najkoristnejši igralec finalne serije," je prepričan 37-letni Ljubljančan.

icon-expand Goran Dragić je sezono končal v dresu ekipe Milwaukee Bucks. FOTO: AP

SP? Ne bom igral na Japonskem

Slovensko javnost je precej bolj kot ocena tekme Olimpije in Partizana ter komentar finala lige NBA zanimal zadnji del Dragićevega pogovora s srbskimi novinarji, kjer je govoril o svoji reprezentančni prihodnosti. Če gre povsem verjeti njegovim besedam po tekmi v Areni Štark, je svojo zadnjo tekmo za slovensko reprezentanco že odigral ... "Doma bom. Ne bom igral. Dovolj je bilo šestnajst let, plus NBA kariera ter vse drugo," je najprej sporočil Goran Dragić ter nadaljeval: "No, morda bom odšel na Japonsko in na takšen način podprl reprezentanco, toda težko verjamem, da bom fantom pomagal na parketu," je še dejal izkušeni košarkar, ki je bil navdušen nad vzdušjem v beograjski Štark Areni. "Super je to. Fenomenalno vzdušje. To je to, kar nam manjka v Ljubljani. Takšnih navijačev nimamo. Če v Ljubljano prideta Zvezda in Partizan, je tudi pri nas vzdušje dobro, v nasprotnem pa ... Vsak košarkar želi igrati pred takšnimi navijači. V takšnem vzdušju iz sebe daš prav vse, kar imaš."

Leta 1986 rojeni Goran Dragić, ki ga v NBA kličejo "Zmaj" (The Dragon), je v elitno košarkarsko ligo NBA vstopil leta 2008. Tam je igral za ekipe Phoenix Suns, Miami Heat, Houston Rockets, Toronto Raptors, Brooklyn Nets, Chicago Bulls in Milwaukee Bucks. Leta 2018, ko je igral za Miami, se je uvrstil na turnir zvezd NBA (All-Star). Leto prej je skupaj z Luko Dončićem povedel Slovenijo do naslova evropskega prvaka v Istanbulu.