Dragić: Ne slavimo še ničesar

" Rad te imam, Tyler !" je takoj po tekmi vzneseno dejal Goran Dragić o svojem skoraj 15 let mlajšem klubskem soigralcu, ki je bil še na drugi zaporedni tekmi prvi strelec Miamija. " Ko ga gledam, kako igra, ne verjamem, da ima le 20 let ," je v smehu o zvezdniku četrte tekme po tekmi dejal izkušeni Dragić, nato pa nanizal še nekaj pohval. " Vsi verjamemo vanj in se mu ne bojimo dati žoge. Izjemno igra, dosegel je velike koše. Ampak to ni nič novega, to je delal vso sezono. Vsaka noč ne bo njegova, kot je bila ta, ampak ga spodbujamo naprej. Že prvi dan, ko sem ga videl na treningu, je bil odličen. Je neverjeten strelec. Ima neverjetno samozavest. Izjemen igralec je in bo še veliko boljši. Postal bo zvezda lige. "

TudiTyler Herro mu ni ostal dolžan in ni skoparil s hvalnicami na račun slovenskega zvezdnika, ki to sezono blesti v dresu Vročice: "Goran je velik. Spremljal sem ga že, ko sem bil še otrok, in sedaj, ko lahko z njim igram in se od njega učim, je to pomembna stvar v mojem razvoju. Goran je enostavno enkraten v vsem, kar dela. Ve, kako se igra ta igra. Veliko sem se naučil od njega. Brez njega mi ne bi šlo tako dobro, kot mi gre." O četrti tekmi je Ljubljančan dejal, da so košarkarji Miamija za spremembo tokrat dvoboj proti Bostonu dobro začeli, zato je bilo nekoliko lažje: "Zelo dobro smo začeli, igrali smo pod našimi pogoji. Pomembno je, da si dejaven v obrambi, potem lahko ukradeš žoge in napadaš."