Dragić: Ne smemo se zakopati v luknjo in loviti nasprotnika

"To moramo popraviti. Začeti moramo bolje, ne pa se zakopati v luknjo in loviti nasprotnika. Ampak – v redu bo. Nismo igrali najbolje, tako kot znamo, pa smo bili še vedno blizu. Pogledati moramo posnetek in ugotoviti, kaj smo naredili narobe. Že zdaj vemo, da smo igrali slabo obrambo," je ocenil kapetan zlate slovenske reprezentance.

Prvo četrtino je Boston dobil z 31:22, drugo z 32:28 in tretjo s 26:24. Miami je oživel šele v zadnji, ki jo je dobil z 32:28, vendar je bilo vse skupaj prepozno in premalo. Tako kot na prvih dveh tekmah dvoboja z Bostonom, ki je s 17 naslovi najboljša ekipa v zgodovini lige, je Miami tudi tokrat zaostajal.

Boston po dveh tekmah, ko je dobro začel, pa Miamiju obakrat dovolil preobrat, nasprotniku tokrat ni dovolil nadoknaditi zaostanka. "Bili so bolj agresivni, fizični. Moramo igrati bolje, še posebej v obrambi in dati več točk pod košem. V celotni sezoni smo pokazali, da se ne bomo predali, da se bomo vračali v igro," je po tekmi povedal Goran Dragić .

Dragić je bil na prvi tekmi proti Bostonu najboljši strelec Miamija z 29 točkami, na drugi pa strelec tekme s 25 točkami. Tokrat je v 28 minutah igre dosegel 11 točk. Iz igre je zadel le enkrat za tri točke ob petih metih ter enkrat za dve točki ob desetih poskusih. Od sedmih prostih metov jih je zadel šest. Prispeval je tudi en skok in pet podaj. Njegov soigralec Bam Adebayo je bil prvi strelec dvoboja s 27 točkami, temu je dodal 16 skokov, sledil mu je z 22 točkami Tyler Herro, ki je v igro vstopil s klopi.

Ob agresivni obrambi so igralci Bostona dobili tudi skok s 50:42. Očitno je sadove obrodil sestanek, ki so ga imeli v noči po drugi tekmi, ko naj bi v garderobi Bostona leteli predmeti po zraku, trener Brad Stevens pa je imel v moštvenem hotelu sestanek z glavnimi igralci Jaysonom Tatumom, Kembo Walkerjem, Jaylenom Brownom in Marcusom Smartom. Vsak od omenjene četverice je na tej tekmi, ključni za Boston, ki bi bil ob izidu 3:0 v nezavidljivem položaju, dosegla vsaj 20 točk. Brown je bil s 26 točkami najboljši strelec zmagovalcev, Tatum je imel le točko manj, Walker 21 in Smart 20, skupaj so dosegli 92 točk (od skupnih 117), po mesecu dni odsotnosti zaradi zvina gležnja se je vrnil tudi Gordon Hayward (šest točk).

"Pričakujem isto kot nocoj, da bodo agresivni in fizični, moramo vrniti z isto mero in igrati boljšo obrambo. Hud boj bo," pred četrto tekmo pričakuje Dragić. Miami vodi z 2:1, naslednja tekma med ekipama pa bo po srednjeevropskem času šele v noči na četrtek, 24. septembra. Vmes bosta tekmi finala končnice zahoda med Los Angeles Lakers in Denverjem. Prvi vodijo z 1:0 v zmagah.