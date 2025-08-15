Dragić odprl prvo košarkarsko igrišče v Keniji

Goran Dragić , ki je v svoji bogati karieri navduševal navijače v ligi NBA in s slovensko reprezentanco kot kapetan osvojil naslov evropskega prvaka, je že dolgo aktiven tudi na področju dobrodelnosti. Svojo energijo in sredstva usmerja predvsem v projekte, namenjene otrokom v težkih življenjskih okoliščinah.

"S kampom in odpiranjem igrišč, sodelujem s Starfish Foundation, kjer gradimo šolske centre za otroke v južnoameriških državah," je že v začetku julija povedal na svojem košarkarskem kampu v Laškem in dodal: "Bil sem v Panami, zdaj gremo v Kenijo, tam bomo odprli šolo in tudi igrišče, nekaj je donirala tudi moja fundacija."

V teh dneh se Dragić mudi prav v Keniji, kjer na družbenih omrežjih deli utrinke s potovanja. Osrednji dogodek njegovega obiska je bila otvoritev košarkarskega igrišča v velikem narodnem rezervatu divjadi Maasai Mara, ki leži v okrožju Narok, zahodno od kenijske prestolnice Nairobi.

Projekt predstavlja pomemben korak pri spodbujanju športa med mladimi v regiji, kjer so športne površine in dostop do športne opreme redki. Dragićeva poteza pa je še en dokaz, da nekdanji kapetan slovenske reprezentance tudi po športni upokojitvi ostaja zvest vrednotam povezovanja, solidarnosti in pomoči tistim, ki to najbolj potrebujejo.