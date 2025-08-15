Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Košarka

Dragić odprl prvo košarkarsko igrišče v Keniji

Maasai Mara, 15. 08. 2025 18.18 | Posodobljeno pred 54 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
S.V.
Komentarji
3

Nekdanji slovenski košarkarski as Goran Dragić tudi po zaključku športne kariere nadaljuje svoje poslanstvo izven parketa. V okviru Fundacije Gorana Dragića, v sodelovanju s fundacijo Orphaned Starfish, je skupaj s svojo izbranko Greice Murphy odprl prvo košarkarsko igrišče na območju Maasai Mara v Keniji.

Goran Dragić, ki je v svoji bogati karieri navduševal navijače v ligi NBA in s slovensko reprezentanco kot kapetan osvojil naslov evropskega prvaka, je že dolgo aktiven tudi na področju dobrodelnosti. Svojo energijo in sredstva usmerja predvsem v projekte, namenjene otrokom v težkih življenjskih okoliščinah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"S kampom in odpiranjem igrišč, sodelujem s Starfish Foundation, kjer gradimo šolske centre za otroke v južnoameriških državah," je že v začetku julija povedal na svojem košarkarskem kampu v Laškem in dodal: "Bil sem v Panami, zdaj gremo v Kenijo, tam bomo odprli šolo in tudi igrišče, nekaj je donirala tudi moja fundacija."

V teh dneh se Dragić mudi prav v Keniji, kjer na družbenih omrežjih deli utrinke s potovanja. Osrednji dogodek njegovega obiska je bila otvoritev košarkarskega igrišča v velikem narodnem rezervatu divjadi Maasai Mara, ki leži v okrožju Narok, zahodno od kenijske prestolnice Nairobi.

Projekt predstavlja pomemben korak pri spodbujanju športa med mladimi v regiji, kjer so športne površine in dostop do športne opreme redki. Dragićeva poteza pa je še en dokaz, da nekdanji kapetan slovenske reprezentance tudi po športni upokojitvi ostaja zvest vrednotam povezovanja, solidarnosti in pomoči tistim, ki to najbolj potrebujejo.

košarka goran dragić kenija igrišče
Naslednji članek

Slovenija brez Dončića po prvi četrtini zaostaja za sedem točk

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
15. 08. 2025 19.12
Zelo lepo.
ODGOVORI
0 0
kor22
15. 08. 2025 18.53
-1
Raje bi ga v sloveniji
ODGOVORI
0 1
Betuul
15. 08. 2025 18.43
+1
zlati goran z greise Resnično humano ! Ja dobrota se množi👏
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089