Dragić: Že dolgo nismo imeli takšnega vzdušja v moštvu

Čeprav je še pred kratkim kazalo, da bo slovenski organizator igre Miamija Goran Dragić tekme v novi sezoni najmočnejše košarkarski ligi na svetu začenjal s klopi za rezervne košarkarje, so že uvodni dvoboji - teh je 'vročica v dozdajšnjem delu sezone odigrala deset - pokazali, da bo 33-letni 'veteran' eden od nosilcev igre čete trenerja Erika Spoelstre.



Tudi sinočnja zmaga proti Detroitu je zgolj potrdila, da hrbtenico moštva s Floride predstavlja tercet Jimmy Butler - Goran Dragić - Bam Adebayo, ki že na začetku sezone deluje izjemno uigrano in kompatibilno. Ko k temu dodamo še Kellyja Olynyka in še dva do tri košarkarje s klopi, dobimo zasedbo, ki v tej sezoni namerava ne le ponoviti uvrstitve v končnico iz lanske sezone, temveč jo v tej še nadgraditi. "Lepo je videti zadovoljne obraze naših košarkarjev. Igramo dobro, predvsem pa v vsakem trenutku dihamo kot eno. Smo prava 'klapa', odlično se razumemo in se dopolnjujemo. Imamo pa še ogromno prostora za napredek,"je po zadnji zmagi v domači American Airlines Areni nad Pistonsi (117:108) dejal zadovoljni Goran Dragić, ki je z 18 točkami prispeval levji delež k sedmi ligaški zmagi Miamija.