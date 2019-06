Dragić: Ostati v Miamiju bi bilo najlažje, a možnosti je veliko

"Enajst let brez poškodb .. mislim, da sem imel kar srečo. Upam pa, da je ta poškodba zdaj že preteklost," nam je zaupal Goran Dragić, ki je imel za seboj najtežjo sezono v ligi NBA, v kateri se je veliko ukvarjal s poškodbo kolena. Priznal je tudi, da to, da bo ostal Miamiju pred prihodnjo sezono še ni dokončno. "Opcije so še odprte. Še vedno želim še nekaj let igrati košarko, seveda če bo zdravje dovolilo. Res pa je, da nam je v Miamiju zelo lepo. Že štiri leta zapored smo tam. Tam imamo prijatelje, hišo. Otroci že hodijo v šolo. Nekako je lažje, če bi tam ostali. Je pa res, da nikoli ne veš, kje boš končal. Veliko je možnosti, a gremo počasi, iz dneva v dan," nam je še zaupal. Več pa v video pogovoru, ki ga je pripravila naša novinarka Eva Koderman Pavc.