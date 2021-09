Dragić počastil Lowryjevo zapuščino in poskrbel, da je prvi vtis pozabljen

"Ne vem, kje bom pristal, v Torontu ravno ne bi rad. Mislim, da imam večje ambicije, da sem bolj pri vrhu. Bomo videli, pustimo se presenetiti," je v začetku avgusta našemu novinarju Davidu Stropniku dejal Goran Dragić. Da bo ostal v največjem kanadskem mestu, se je takrat zdelo malo verjetno. Tudi zato, ker so se navijači Toronta na njegove izjave odzvali zelo ostro.

Dober mesec kasneje pa je le malo verjetno, da bo nekdanji slovenski kapetan že pred začetkom nove sezone našel nov klub. Spor na relaciji Dragić–navijači je očitno pozabljen. 35-letnik se jim je za svoje izjave še enkrat več opravičil na uradnem medijskem dnevu. "Izpadlo je narobe. Opravičil sem se in želim se še enkrat. Nisem želel užaliti franšize in navijačev. Organizacija in vsi košarkarji so me odlično sprejeli. Potrudili so se, da se tu počutim čim bolj udobno. In zadnja dva tedna se res počutim odlično," je povedal Dragić.

Poznavalci Torontu ne pripisujejo večjih možnosti, da bi se letos uvrstil v končnico. Ena glavnih nalog prekaljenega Dragića bo tako prenašanje svojih bogatih izkušenj na mlajše košarkarje. "V tej ligi sem že 14 let. Ljubim košarko. Naredil bom vse, kar bo potrebno, da bom pomagal ekipi, predvsem mladim košarkarjem pri njihovem razvoju" je odločen priljubljeni Gogi.

Podobnega mnenja je generalni direktor raptorjev Bobby Webster, ki je izjavil: "Goran je vse od zamenjava pravi profesionalec. Je eden od najstarejših v ekipi, a še vedno lahko igra na visokem nivoju in poveljuje naši ekipi. To bomo v tej sezoni zagotovo potrebovali."