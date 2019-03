Dragić: Počutil sem se, kot da igramo v Ljubljani

V boju med izkušnjami in mladostjo pa je na koncu prevladal veteran Dragić , ki je bil s 23 točkami, 12 skoki in 11 podajami igralec tekme. Kapetan reprezentance in najkoristnejši igralec z zadnjega evropskega prvenstva se je še posebej izkazal z borbeno igro v zadnji četrtini in svoje moštvo popeljal do 37. zmage v sezoni (ob 38 porazih). S tem se je Miami v lovu na končnico vrnil na osmo mesto vzhodne konference, ki še vodi v zaključne boje. Dragić je šov pripravil v samem zaključku tekme. Ljubljančan je tudi ob zvokih Golice v dvorani tako v napadu kot v obrambi prevzel vajeti v svoje roke. V zadnji četrtini je dosegel devet točk, sedem skokov in dve podaji ter blokado in ukradeno žogo v ključnih trenutkih. Z 5:37 minute do konca je pri izidu 93:93 z borbeno igro uprizoril eno od akcij tekme, ko je sprva v teku od zadaj Dallasovemu Jalenu Brunsonu izbil žogo in jo zatem z izjemno požrtvovalnostjo za las uspel obdržati v igrišču.

Dragić je nato v sami končnici prišel do treh ključnih skokov, z 1:15 minute pred koncem pa je z uspešnim prodorom pod koš bolj ali manj potrdil zmago. "To je bila zelo pomembna tekma. Lovimo končnico, tu pa je bilo tudi 2000 slovenskih navijačev. Nasproti je stal Luka in vsi vemo, da moraš dobro igrati proti Luki, če želiš zmagati. In na koncu smo naredili vse, da smo prišli do te zmage," je po koncu tekme dejal Dragić. Miami je po slabem prvem polčasu, ki ga je izgubil z 49:59, v drugem dolgo lovil priključek. Boljša igra v obrambi je moštvu omogočila postopen povratek, ki ga je unovčilo v zaključku. "V prvem polčasu smo bili izjemno slabi v obrambi. Zato smo se ob polčasu pogovorili in poiskali rešitve. V drugem polčasu smo nato šli 'na polno'," je dodal Dragić, ki je še enkrat superlativih spregovoril o navijačih. "Lahko rečemo, da je bilo občinstvo domače. To so naši navijači. To je neverjetna podpora s tribun. Iz medijev slišiš, da jih je bo prišlo tisoč, 1500 ali 2000, na koncu pa, ko pogledaš na to tribuno, je tam toliko slovenskih zastav in vsi obarvani v zeleno, to je nekaj neverjetnega. Imel sem občutek kot da igram v Ljubljani. Res hvala lepa vsem. Vem, da morajo kupiti karto, da je to kar finančni zalogaj, da so prišli, ampak hvala lepa za to, kar so naredili in se vidimo v Ljubljani," je dejal Dragić.