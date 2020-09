Dragić: Uživamo v položaju, v katerem smo, toda obenem so prisotni tudi metuljčki

Nekdanji kapetan slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić je po težki zmagi Miamija nad Bostonom (117:114) na prvi tekmi finala končnice vzhodne konference košarkarske lige NBA dejal, da energijo za zmage črpa od soigralcev. Dragić, ki je bil motor Vročice z 29 točkami, 4 podajami in 7 skoki, je po tekmi izpostavil, da ena zmaga še nič ne pomeni.

"Navdušeni smo nad takšnimi tekmami. Radi igramo takšne napete tekme, podaljške, napetih zadnjih pet minut četrte četrtine. Oživeli smo, strnili smo vrste v obrambi, še posebej v zaključku. Jimmy (Butler) je zagotovil nekaj izjemnih napadalnih akcij, in o moj bog, kakšna blokada Bama (Adebaya) – to je bilo neverjetno," je po tekmi v pogovoru za eno od ameriških televizij navdušeno razlagal Goran Dragić. Ta je eden ključnih košarkarjev Miamija v letošnji končnici. Vročica je izjemno presenečenje letošnjih zaključnih bojev, izločila je tudi najboljše moštvo rednega dela sezone Milwaukee Bucks. "Jimmyju zaupamo žogo v napadu, Bam pa je izvrsten v obrambi, lahko prevzemamo pri 'pick'n'rollih'. Danes je to dokazal," je ključno blokado Adebaya v zaključku tekme opisal Dragić.

Ameriške novinarje je po tekmi zanimalo tudi, zakaj Dragić v končnici igra še bistveno bolje kot v rednem delu. "Nič posebnega, le to, da sem počel to, kar znam. Spol (Eric Spoelstra, trener Miamija, op. p.) mi zaupa, soigralci mi zaupajo, rad bi le pomagal. Ne vem, kolikokrat sem to že ponovil: vseeno mi je, ali začnem v prvi peterki ali na klopi, rad bi le bil tu s temi fanti in igral na polno. Za to gre," je čustveno razlagal 34-letni Ljubljančan. Pozneje je na novinarski konferenci Dragić, sicer nekdanji košarkar ljubljanske Olimpije, poudaril, da se zavedajo, da ena zmaga ne pomeni veliko. "Vemo, da še nismo storili veliko. To je zgolj ena zmaga. Moramo najti našo najboljšo igro," je po veliki vrnitvi Vročice opozoril priljubljeni Dragon. "Nocoj sem se izvrstno počutil. Teh nekaj dni počitka je pomagalo. Videl sem nekaj odprtih metov in moja samozavest je zrasla," je svojo vrhunsko predstavo opisal Dragić.

Prisotni so tudi metuljčki

"Uživamo v igri, veliko trdega dela je vloženega v vse skupaj. Uživamo v položaju, v katerem smo, toda obenem so prisotni tudi metuljčki v trebuhu. Občutiš nekaj živčnosti, toda to je nekaj normalnega. Ko se tekma začne, vse izgine, in moraš prikazati največ, kar lahko," je novinarjem še razložil Dragić. Zaradi pandemije koronavirusne bolezni so igralci ekip, ki se jim je uspelo uvrstiti v končnico, v tako imenovanem 'mehurčku' oziroma v izolaciji v Orlandu na Floridi, kjer potekajo vse tekme. Žena Majain sin Mateosta v Sloveniji in z njima je Goran Dragićv stiku "na daljavo". Tekme potekajo brez gledalcev in tudi brez velikega števila novinarjev, ki pa se skušajo priključiti na novinarske konference po tekmah prek aplikacije Zoom. Miami je na poti do finala končnice vzhodne konference doslej s 4:0 ugnal Indiana Pacerse, nato pa še s 4:1 favorizirane Milwaukee Buckse. Pred serijo tekem proti Boston Celticsom je bilo nekaj dni premora, vendar pa je prvi nastop v polfinalu lige NBA po letu 2010, ko se je s Phoenix Sunsi uvrstil v finale zahodne konference po zmagi nad Houston Rocketsi, za 34-letnika zagotovo naporen. Vendar pa tega na prvi tekmi proti Bostonu ni bilo videti, saj je bil Dragić z 29 točkami najboljši strelec svoje ekipe, ki je zmagala po podaljšku s 117:114, čeprav je bil Boston večino tekme v prednosti. 'Nikoli nismo upognili glave'

"Najpomembnejša je samozavest. Nikoli nismo upognili glave, in tudi takrat, ko smo zaostajali, smo se borili naprej ter upali na preobrat. Vemo, da to, če v NBA nekdo vodi za več kot deset točk, ne pomeni ničesar, saj se lahko hitro naredi preobrat," je po tekmi še razlagal Dragić. Priznal je, da je nekaj dni premora po izločitvi Milwaukeeja, ko je Miami čakal na nasprotnika v finalu vzhoda NBA, pomagalo. "Zagotovo črpam energijo od mojih soigralcev. Res se zelo dobro razumemo ob igrišču in na igrišču, kar dokazujemo vsako tekmo. Za zdaj gre vse po načrtu in upam, da bomo še naprej zmagovali," je po uvodni zmagi dvoboja na štiri dobljene tekme dodal Dragić.

Pomagajo mu tudi izkušnje

Zagotovil je, da se odlično počuti in igra samozavestno, pri čemer je omenil tudi izkušnje, ki jih je dobil na začetku kariere v NBA od številnih velikih igralcev, kot sta Dwyane Wade in Chris Bosh. Te izkušnje zdaj prenaša na mlajše soigralce, kot sta Duncan Robinsonin Tyler Herro, za katerega je slovenski zvezdnik dejal, da je neverjetno nadarjen igralec, poln samozavesti. Te ne manjka niti Dragiću, še posebej v končnici, kjer je do finala vzhoda prišel s povprečjem 21,1 točke na tekmo, 4,7 podaje in 4,4 skoka. Boston igra svoj tretji konferenčni finale v zadnjih štirih sezonah, Miami pa je tako daleč nazadnje prišel leta 2014. Razmerje v dvobojih letošnje sezone med ekipama je zdaj 2:2.