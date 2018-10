Dragić poražen v Severni Karolini, Parker dokazal, da še zmore

Pri domačih Sršenih je bil najbolj učinkovit francoski veteran Tony Parker. 36-letnik je dokazal, da leta niso ovira in vknjižil dvojni dvojček s 24 točkami in 11 podajami. "To je štirikratni prvak lige NBA. Ima veliko ponosa, veliko kredibilnosti. Preprosto si želi zmagovati in ne bo se zadovoljil le s to zmago," je Parkerju na dušo pihal trener James Borrego, ki je s francoskim branilcem sodeloval že pri Spursih, ko je opravljal vlogo pomočnika Greggu Popovichu. Poleg Parkerja je blestel še en Francoz, in sicer Nicolas Batum z 20 točkami in sedmimi skoki. Prav toliko jih je s štirimi zadetimi trojkami iz šestih poskusov dodal mladi, 20-letni Malik Monk.

Pri Miamiju je največ, 19 točk dosegelDwyane Wade. Miami je z drugim zaporednim porazom zdaj znova negativen (3-4), medtem ko so Sršeni polovično uspešni (4-4). Nekdanji slovenski reprezentant Goran Dragić tokrat ni bil pri metu (3/11, za tri 1/6) in drugič v tej sezoni ostal brez dvomestnega števila točk.

Šok terapija v Clevelandu delovala

Cleveland je po menjavi trenerja Tyronna Lueja dosegel prvo zmago, pod vodstvom Larryja Drewa je na kolena položil Atlanto s 136:114. Kar sedem igralcev iz Clevelanda je doseglo več kot deset točk, najbolj učinkovit pa je bil Rodney Hood s 26 točkami. Toronto je v obračunu proti Philadelphii dosegel sedmo zmago, pri drugouvrščeni ekipi vzhodne konference pa je bil najbolj učinkovit Kawhi Leonard z 31 točkami. Izkazal se je tudi Pascal Siakam s 15 točkami in 15 skoki.

Houston še naprej tava v temi

Houstonu po minuli sijajni sezoni v tej ne gre prav nič od rok, skupaj z Phoenixom, ki ga vodi nekdanji slovenski selektor Igor Kokoškov, je na zadnjem mestu v zahodni konferenci s vsega eno zmago in petimi porazi. Zadnjega so doživeli proti Portlandu s 85:104, najbolj učinkovita igralca zmagovite zasedbe pa sta bila Bošnjak Jusuf Nurkić in Damian Lillard, oba sta dosegla po 22 točk.

Oklahoma je dosegla četrto zmago v tej sezoni, njena zadnja žrtev pa je bila Los Angeles Clippers. V domači zasedbi sta blestela Paul George in Russell Westbrook, oba sta dosegla po 32 točk, medtem ko je Boston na krilih Kyria Irvinga, ki je dosegel 31 točk ter po pet podaj in skokov, ukanil Detroit s 108:105.

Izidi:

Charlotte Hornets- Miami Heat 125:113

(Goran Dragić: 9 točk, 3 podaje, skok v 24 minutah za Miami)

Cleveland Cavaliers- Atlanta Hawks 136:114

Orlando Magic - Sacramento Kings 99:107

Boston Celtics - Detroit Pistons 108:105

Toronto Raptors - Philadelphia 76ers 129:112

Memphis Grizzlies- Washington Wizards 107:95

Oklahoma City Thunder - Los Angeles Clippers 120:110