Dragić pred poslovilno tekmo: Svoje kariere ne bi menjal

Dan pred poslovilno tekmo košarkarskega asa Gorana Dragića je v Ljubljani potekala okrogla miza o povezovanju in prepletanju gospodarstva in športa. Čeprav je bil dogodek bolj gospodarske narave, pa so na drugem panelu Kariera po karieri košarkarski asi Steve Nash, Dirk Nowitzki in Dragić delili svoje zgodbe o prehodu v novo življenjsko obdobje.

Kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić bo športno pot v soboto zvečer sklenil na spektakularen in veličasten način. Še pred poslovilno tekmo je danes v enem izmed ljubljanskih hotelov potekal poslovno-športni družabni dogodek Night of the Dragon Business Talk.

Nekdanji košarkar, dvakratni dobitnik naziva MVP za najkoristnejšega igralca lige NBA, osemkratni udeleženec tekme vseh zvezd in Dragićev mentor, Steve Nash je med drugim razpravljal o vlogi mentorstva, ki je v ligi zelo pomembno. "Skoraj vsak, ki pride v NBA, se sooča s težkimi trenutki in podpora je ključna," je dejal. "Biti mentor je nagrajujoče, saj ne samo da daješ, ampak tudi dobivaš nazaj. Vedno mi je bilo užitek pomagati soigralcem. V ligo sem prišel iz Kanade, ki takrat ni imela toliko igralcev, in počutil sem se kot v drugi galaksiji, tako da sem se lahko poistovetil z Goranom, organizatorjem igre iz Evrope, in tudi Dirkom, z njim sva bila soigralca v Dallasu. Ni bilo težko podpirati Gorana, bil je zelo tekmovalen, dober soigralec in vsak dan je delal, da bi bil boljši," je še dodal 50-letni Nash.

Čeprav je v ligi NBA preživel 18 let in doživel veliko uspehov, je bila njegova prva ljubezen nogomet: "Starši so iz Velike Britanije, oče je igral polprofesionalen nogomet, tako da je bila moja prva beseda gol. Kot otrok sem igral nogomet, a ko sem bil dojenček, smo se preselili v Kanado, tako da sem igral vse. Pri 13 letih sem šel v novo šolo, kjer so vsi otroci na igrišču igrali košarko. Začel sem, da bi bil s prijatelji in hitro sem se zaljubil." Po koncu igralske kariere je Nash za nekaj časa zaplaval še v trenerske vode v Brooklyn. "Nisem načrtoval, da bom trener. Šlo je za unikatno situacijo, potrkali so na vrata, če bi pomagal. Bila je hitra tranzicija za nekoga, ki ni bil trener in ni želel biti. Igra se je povsem spremenila, minilo je šest let, odkar sem se upokojil, in okolje v ligi je bilo povsem drugačno," je priznal Nash. Dirk Nowitzki, eden najboljših evropskih košarkarjev v zgodovini lige NBA in prvak z Dallas Mavericks leta 2011, je dejal, da je odločitvi o zaključku kariere v veliki meri botrovala njegova fizična pripravljenost. "Če gledate moji zadnji sezoni, sem se upokojil dve leti prepozno," se je pošalil. Po koncu profesionalne kariere si ni želel nove službe s polnim delovnim časom. "Všeč mi je, da lahko izbiram projekte in z družino potujem po svetu," je dejal.

Dirk Nowitzki je eden izmed zvezdnikov, povabljenih na poslovilno tekmo Gorana Dragića

Pojasnil je, da bi mentalno še zmogel kakšno leto: "Misliš, da še zmoreš, a tvoje telo popušča. Eno leto bi mentalno še zmogel ob Luki Dončiću, videl bi ga rasti in biti del tega, a fizično nisem mogel slediti. Že sredi tridesetih let je bilo težko, kaj šele v začetku štiridesetih." Nekdanji košarkar in pozneje športni agent Bill Duffy je poudaril, da morajo biti profesionalni športniki pametni in načrtovati prihodnost po koncu športne kariere. "Mladim igralcem vedno svetujem, naj imajo odprte oči tudi za druge priložnosti, ki jih šport ponuja," je dejal. Svojo novo kariero je začel z igralcem ameriškega nogometa: "Želja je bila košarkar, a sem začel zelo mlad in težko je bilo pridobiti zaupanje igralcev. V ZDA je ameriški nogomet lažji, saj je na stotine igralcev." V tem poslu je zdaj že 41. leto, ključ do uspeha pa je spoštovanje igralcev ter jim govoriti resnico in izkazovati ljubezen.

Goran Dragić