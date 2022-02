Dragić pred tekmo z Burso: Šteje samo zmaga

Po napornem tednu, v katerem je zasedba Cedevite Olimpije odigrala tri tekme v sedmih dneh in od tega dvakrat gostovala, v sredo v francoskem mestu Bourg-en-Bresse in v nedeljo v Podgorici, so se Zmaji v ponedeljek vrnili v Ljubljano in začeli s pripravami na sredin obračun s turškim Bursasporjem, na katerem bodo skušali prekiniti niz štirih zaporednih porazov.

Medtem ko so se ljubljanski košarkarji v zadnjem obdobju znašli v zahtevnem ritmu tekem in porazov, je Bursaspor na košarkarski parket nazadnje stopil 15. januarja, ko je v 17. kolu turškega državnega prvenstva z 90:67 premagal Merkezefendi. Ekipo so nato pestili pozitivni primeri na covid-19, v zadnjem kolu turškega prvenstva pa na parket ni stopila zaradi okužb pri tekmecih.