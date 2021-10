Dragić prvič na parketu v dresu Toronta

Bivši kapetan slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić je lani z 'Vročico' zaigral v velikem finalu, avgusta pa je moral zamenjati delodajalca. V veliki menjavi igralcev, v kateri je Miami pridobil Kyla Lowryja iz Toronta in za 90 milijonov dolarjev na Floridi zadržal Duncana Robinsona, se je k Toronto Raptors preselil Dragić, ki je sedaj za kanadsko ekipo odigral prvo pripravljalno tekmo za novo sezono.

35-letni Ljubljančan, ki je začel tekmo v prvi postavi, je tudi dosegel prvi koš Toronta na tekmi, poleg osmh točk pa je zbral še po en skok, blokado in ukradeno žogo. Novinec Scottie Barnes je za Toronto dosegel 13 točk, devet skokov, šest podaj, tri ukradene žoge in dve blokadi, Andre Drummond pa je za goste zbral 19 točk, 14 skokov, tri podaje in štiri blokade.