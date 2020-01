Dragić razočaran po porazu: Brooklyn si je bolj želel zmage

Miami je kljub zadnjemu porazu v slavni newyorški četrti še vedno na izjemno visokem drugem mestu vzhodne konference, česar pred sezono ni pričakoval praktično nihče. A kljub temu bi Vročica morala odigrati pametneje v končnici tekme na parketu Barclays Centra, ki jo je po lastnih neumnostih izgubila z delnim izidom 4:17 in tako iz rok izpustila veliko priložnost za 28. zmago v sezoni.



Organizator igre Miamija Goran Dragić je po dvoboju priznal, da je od svojega moštva pričakoval več borbenosti in izkazane želje po zmagi. "Brooklyn si je preprosto povedano želel več te zmage kot mi. Imeli smo svoje priložnosti, da pred vstopom v zadnjih pet minut tekme vse skupaj zaključimo in se z mislimi že osredotočimo na naslednji obračun. Za ležernost in slabšo koncentracijo v zaključku smo bili kaznovani z bolečim porazom," je po tekmi hitel razlagati starejši od bratov Dragić, ki je ob porazu s 113:117 prispeval 17 točk.