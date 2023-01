Dragić s Chicagom boljši od Philadelphie, Čančar uspešen z Denverjem

Kevin Durant je s 33 točkami in 10 skoki, 111. mu je uspel dvojni dvojček z več kot 30 koši, vodil Brooklyn Nets do zmage nad New Orleans Pelicans s 108:102, kar pomeni, da so se mrežice izenačile z Denverjem na drugem mestu lige. Njihov niz 12 zmag je v sredo prekinil Chicago. Pelicans so tik pred Dallasom Luke Dončića na tretjem mestu zahodnega dela lige, doživeli pa so peti domači poraz v sezoni.

Chicago Bulls je v Philadelphii s 126:112 premagal 76ers, Goran Dragić je v 11 minutah dosegel pet točk, tri podaje in skok. Njegov soigralec Zach LaVine je na poti do 41 točk zadel 11 od 13 metov izza črte za tri, črnogorski center Nikola Vućević je dodal trojni dvojček z 19 točkami, 18 skoki in 10 podajami. S tem se je končal niz enajstih domačih zmag Philadelphie ter dvanajstih zaporednih v dvobojih z biki.

Prvi mož tekme v Denverju je bil srbski zvezdnik Nikola Jokić , ki je za deseti trojni dvojček sezone, kar je najboljši izkupiček lige, zbral 28 točk, 15 skokov in 10 podaj. Imel je tudi zelo dober met iz igre, 10:17, od tega je zgrešil le enega od štirih poskusov za tri točke. Denver je po deseti zmagi na zadnjih 11 tekmah sedaj sam na čelu zahodnega dela lige in skupno zaostaja le za Bostonom.

Tretji na vzhodnem delu lige so Milwaukee Bucks, ki pa so doma doživeli pravo katastrofo v dvoboju s Charlotte Hornets. Predzadnja ekipa tega dela lige je s zmagala kar s 138:109 in na tej poti izenačila rekord lige po številu točk v uvodni četrtini, ko jih je domačim nasula kar 51. Pred tem je to uspelo Golden State Warriors proti Denverju leta 2019. Terry Rozier je bil s 39 točkami prvi strelec Hornets, zvezdnik Giannis Antetokounmpo jih je na drugi strani dosegel le devet, sicer paa ima povprečje na tekmo 32,7.

Visoko zmago za četrto slavje v nizu so dosegli tudi igralci Los Angeles Lakers, s 130:114 so odpravili Atlanto Hawks, LeBron James je bil na pragu trojnega dvojčka s 25 točkami, sedmimi skoki in 10 podajami. New York Knicks so četrtič zapovrstjo slavili, s 112:108 so bili boljši od Toronto Raptors. Julius Randle je za kratkohlačnike dosegel 32 točk in 11 skokov.

Liga NBA, izidi:

Indiana Pacers - Portland Trail Blazers 108:99

Philadelphia 76ers - Chicago Bulls 112:126

(Goran Dragić: 5 točk, skok in 3 podaje v 11:18 minute za Chicago).

Toronto Raptors - New York Knicks 108:112

New Orleans Pelicans - Brooklyn Nets 102:108

Milwaukee Bucks - Charlotte Hornets 109:138

Oklahoma City Thunder - Washington Wizards 127:110

San Antonio Spurs - Detroit Pistons 121:109

Minnesota Timberwolves - LA Clippers 128:115

Denver Nuggets - Cleveland Cavaliers 121:108

(Vlatko Čančar: 5 točk, skok in 3 podaje v 18:03 minute za Denver).

Phoenix Suns - Miami Heat 96:104

Los Angeles Lakers - Atlanta Hawks 130:114