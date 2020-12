Dragić in Miami odgovorila na bolečo klofuto: To je bilo res pomembno

Po zmagi nad Milwaukee Bucksi v vrstah ekipe Miami Heat niso skrivali zadovoljstva, potem ko so tekmece, od katerih so bili boljši tudi v letošnji končnici, po torkovi blamaži ugnali s 119:108. Goran Dragić , ki so ga Jeleni le nekaj ur prej povsem onemogočili in zadržali pri vsega dveh točkah, je bil tokrat skupaj z gostujočim asom Giannisom Antetokounmpom prvi strelec tekme s 26 točkami.

"Kako je bilo pomembno pokazati, da je bil to (torkov poraz, op. a.) le en slab večer? Res je bilo pomembno. Sinoči so nas osramotili in nimamo izgovorov, bili so boljši od nas, toda nocoj smo se morali boriti za to, da smo dobili to zmago nazaj," je na spletni novinarski konferenci po tekmi dejal Dragić, ki s soigralci spet ni mogel računati na rednega udeleženca tekme zvezd in velikega prijatelja Jimmyja Butlerja.

"Na začetku te sezone smo tekme začenjali s štirimi različnimi peterkami in tekme moramo začenjati bolje, da takoj ne zaostanemo in nato vso tekmo lovimo zaostanek. A to bo prišlo, ko se nam bo priključil še Jimmy (Butler) in se bomo bolje spoznali. V redu bo,"je pred prvim spopadom z Lukom Dončićemin Dallas Mavericksi v tej sezoni dodal 34-letni Ljubljančan.