Dragić s prazno statistiko, a z zmago iz Madrida

Zoran Dragić je s soigralci prišel do prestižne zmage.

Gosti so že po prvi četrtini vodili za 13 točk. V drugi četrtini je nato pritisnil Real, pri katerem že nekaj časa zaradi poškodbe ne igraAnthony Randolph, a so košarkarji Baskonie zadržali nalet domačih in se v drugem polčasu odlepili od tekmecev za zanesljivo zmago.