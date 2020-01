Dragić s prefinjeno podajo rešil Miami pred porazom

Košarkarji Miamija so v domači dvorani gostili Sacramento in čeprav niso v zadnji četrtini niti enkrat vodili, so na koncu po podaljšku slavili zmago s 118:113. Kedrick Nunn je k zmagi prispeval 25 točk, James Johnson je zbral 22 točk, Bam Adebayo pa je prispeval 16 točk in enajst skokov. Z 18 točkami se je izkazal Goran Dragić, ki je z izjemno podajo popeljal Miami v podaljšek. Na semaforju je bilo še 1,9 sekunde do konca rednega dela tekme, Dragić je v visokem loku poslal žogo pod koš, kjer jo je Bam Adebayjo le še "zatlačil" v koš za izenačenje na 105:105, do konca je ostalo še osem desetink sekunde, tekma je šla v podaljšek. Dragićev statistični učinek je bil takšen: met za tri 1/6, met za dve 6/10, prosti meti 3/4, dva skoka, štiri podaje, ena ukradena žoga, štiri izgubljene žoge v 31:37 igre.