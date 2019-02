Dragić še išče prave občutke: To je prvi korak

"Čisto vseeno mi je za njegovo predstavo. Izvrstno je že samo to, da ga imamo spet tukaj,"je bil na novinarski konferenci po porazu z Detroit Pistonsi zadovoljen Erik Spoelstra . Trener Miami Heatov je kljub temu težko skril razočaranje ob porazu (96 : 119), ki je Vročici še dodatno pokvaril načrte v lovu na osmo mesto vzhodni konferenci, kjer so Bati eni njihovih neposrednih tekmecev.

"Ko gre nekdo na operacijo, si mislite, da bi to lahko bil konec sezone, toda vrnil se je in nič ni boljšega kot prave tekme. V izvrstni formi je, a to je drugače kot na pravih tekmah. Potrebuje svoje minute v tem trenutku,"je še dodal Spoelstra.

MIAMIDETROIT

'Ne bi imelo smisla igrati 25 ali 30 minut'

Dragić je v prvih izjavah v slačilnici dejal, da bi si želel drugačnega razpleta tekme, a da je v njegovih mislih v tem trenutku zgolj lovljenje prave forme. Za začetek je v 16 minutah prispeval štiri točke.

"Bilo je izvrstno po koliko, dveh mesecih? Dober občutek je bil vrniti se na parket. Seveda bi si želel drugačen razplet, toda jaz sem se le poskusil vrniti. To je prvi korak, moram le postati močnejši in biti jaz, najbrž,"je dejal nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste.

MVP

"Kaj je odločilo tekmo? Napake, to je bilo najverjetneje to,"je dodal Dragić. "Dobili so voljni moment, samozavest in začeli zadevati mete. Kdaj bom odigral več minut? Ne vem, to je trenerjeva odločitev. Če bi lahko igral še pet, deset minut? Ne, poglejte, to je moja prva tekma po povratku. Ne bi imelo smisla igrati 25 ali 30 minut, tako da ... Šli bomo korak za korakom, čutim, da sem prebil led, vrnil sem se in sem potrpežljiv, veste. Moram se vrniti v formo."

PRIMERJAVA

TOČKOVNICA