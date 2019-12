Dragić se je ob povratku zahvalil ženi: Ona je naredila vse

"Občutek je res dober, tri tedne me ni bilo, nisem igral in delal sem na celjenju poškodbe. Veste, vesel sem, da sem zdrav, nocoj smo odigrali izjemno tekmo in lepo se je vrniti. Vedno je lepo zmagati, še posebej pred našimi navijači,"je bil v pogovoru zaFOX Sports zadovoljen Goran Dragić.

Po slavju z ekipo Miami Heat, ki je pred svojimi navijači ugnala New York Knickse in nadaljevala s skoraj brezhibnim nizom domačih zmag, je Dragić priznal, da mu je bilo v zadnjih tednih težko spremljati soigralce, ki pa so se brez njega dobro znašli in ohranili Vročico pri vrhu vzhodne konference.

TEKMA

'Vedno si je lepo deliti'

"Težko je, veste, vedno je težko, želiš si biti tam s svojimi soigralci in pomagati svoji ekipi. A veste, nekaterih reči nisem mogel nadzirati, lahko sem nadziral le to, da sem okreval in bil tam ob robu igrišča, kjer sem jih lahko spodbujal in jim dajal nekaj nasvetov. Vedel sem, da bo prišel ta dan, moral sem biti le potrpežljiv,"je nadaljeval Dragić, o zmagi nad Kratkohlačniki, proti katerim je dosegel 18 točk in soigralcem podelil še osem podaj, pa je še dodal:

"Delili smo si žogo, to je bilo ključno. Mislim, da smo imeli v prvem polčasu dvajset podaj, če se ne motim. Ko so vsi vpleteni, ko se vsi dotikajo žoge, je zabavno. Veliko fantov lahko dosega točke, veliko jih lahko vknjiži podajo in vedno si je lepo deliti. Doma igramo dobro v tej sezoni. Govorili smo, da moramo nadaljevati s takšno igro. Zdaj imamo niz štirih domačih tekem in vsaka tekma je za nas pomembna, še posebej naslednja proti Utahu, ki je res izvrstna ekipa. Morali bomo prikazati našo najboljšo predstavo."

DRAGIĆ

Skrbna žena Maja pripravila vse potrebno za božične praznike

Za konec je sledilo še vprašanje o pripravljenosti na božično-novoletne praznike in Dragić je v smehu priznal, da kljub temu, da je imel v zadnjem času na voljo veliko več prostega časa, ni pomagal ženi pri nakupih in ostalih opravilih, povezanih s prazničnim časom.

"Pripravljeni smo, a če sem povsem iskren, potem nisem (pomagal, op. a.),"je v smehu dejal Ljubljančan. "Veliko sem bil tu v dvorani in opravljal terapije, da bi bil spet pripravljen. Veste, ona je naredila vse, tako da smo povsem pripravljeni na božič, darila so pripravljena in komaj čakam,"je še povedal nekdanji kapetan slovenske reprezentance.

Dragić je ob povratku na parket pokazal, da ni prav nič 'zarjavel':