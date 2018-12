Dragić se je vrnil proti Kokoškovu in mentorju zadal nov boleč poraz

Najbolj se je v Arizoni na tekmi s Phoenix Sunsi izkazal Bam Adebayo, ki je za zmago gostujoče ekipe Miami Heat prispeval 22 točk, največ v karieri, kar 20 jih je dosegel v prvem polčasu. Tekma v Phoenixu je imela poseben pomen za ljubitelje košarke v Sloveniji, saj je šlo za srečanje dveh glavnih sil zgodovinskega naslova evropskih prvakov za Slovenijo. Goran Dragićje bil kapetan zlate slovenske reprezentance, trener Phoenixa Srb Igor Kokoškovpa slovenski selektor.

TEKMA

Phoenix je sicer vpisal osmi zaporedni poraz za najslabši izkupiček v ligi 4:22 v zmagah in porazih, tokratni je še dodatno povišal pritisk na Kokoškova, ki je novo sezono sicer odprl obetavno z zmago nad Dallas Mavericksi in še enim nekdanjim varovancem Lukom Dončićem, a je šlo od tedaj za Sonca le še navzdol. Lastnik kluba Robert Sarver je na začetku oktobra odpustil generalnega direktorja Ryana McDonougha, a to ni prineslo želenega učinka.

Dragić: Počutim se izvrstno

Justise Winslow je v petek zvečer prispeval 20 točk in bil stoodstoten pri metih z razdalje (4/4), Rodney McGruder pa je za Miami dodal 14 točk. Po težavah s kolenom se je izkazal tudi Dragić, ki je dosegel enajst točk in podelil še deset podaj.

"Občutek je dober. Malce sem bil brez sape, toda počutim se izvrstno. Zadovoljen sem,"ni skrival veselja Dragić, ki je imel s soigralci lahko delo. Že tako razglašeni Phoenix je igral brez prvih strelcev Devina Bookerja in T. J. Warrena, ki sta zaradi različnih poškodb izpustila že zadnjih nekaj preizkušenj. Strelsko breme sta tako še najbolj prevzela Troy Danielsz rekordom sezone (18 točk) in prvi izbor letošnjega nabora Deandre Ayton, ki je 16 točkam dodal enajst skokov. Prvič v karieri je tekmo začel še en novinec, De'Anthony Melton, ki se je ustavil pri 12 točkah. Mlada Sonca so na tekmi izgubila kar 21 žog, ki so privedle do kar 29 točk nasprotnikov.

MVP-TEKME

"To nas je stalo tekme,"je bentil Kokoškov. "Je pa bila energija veliko veliko boljša kot pretekli večer," se je dotaknil še prepričljivega poraza na obračunu s Portland Trail Blazersi. Phoenix je nazadnje vodil s 45:43 slabih pet minut pred koncem druge četrtine, Miami pa je z nizom 17:2 prišel do občutnejše prednosti in se ni več oziral nazaj, v nekem trenutku je bilo na semaforju tudi že 22 točk razlike.

Odlična predstava Bama Adebaya na tekmi v Phoenixu: