Dragić se je zaradi izjav za našo televizijo moral opravičiti navijačem Toronta

"Moje sporočilo vsem navijačem Toronta je: rad bi se opravičil. Nisem pravilno reagiral. Vem, da ljubijo svoje moštvo, in lahko so ponosni, saj gre za eno najboljših organizacij v ligi NBA," je Dragićevo sporočilo navijačem Toronta, potem ko so ga ti začeli množično napadati na družbenih omrežjih. Dragićeve besede je v Kanado poslal novinar Sportsneta Michael Grange, ki se je z Dragićem tudi pogovarjal o tej temi. "Osvojili so prvenstvo, jaz pa ga še nisem, tako da to, kar sem rekel, res ni bilo primerno," je še dodal Dragić.

"Vedno sem bil profesionalen. Lahko vprašate cel kup ljudi. Kjer koli sem igral, kjer koli bom igral, bom profesionalen in opravljal svoje delo," je nadaljeval Dragić. "Obožujem košarko, rad igram in dal bom sto odstotkov, ne glede na to, kje bom igral. Trenutno sem član Toronta in razmišljam le o tem," je dejal Dragić, ki je bil pred dobrim tednom dni udeležen v menjavi med Miamijem in Torontom. Kot možni ekipi za Ljubljančana se sicer omenjata tudi Dallas Luke Dončića in LA Lakersi, ki imajo zvezdniško zasedbo, Dragića pa si so želeli v svojih vrstah že pred časom.